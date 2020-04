Martín Vizcarra, desde Palacio de Gobierno, detalló las tres fases por las que pasará el Perú para regresar a la normalidad tras la propagación del COVID-19.

“Se identificó que la enfermedad tiene 3 fases. Esto va durar incluso después de que termine el estado de emergencia el 26 de abril. Todo el mes de mayo vamos a ir comenzando actividades de manera gradual y paulatina. Lento, para no generar un rebote. ¿Y partir del 27 ¿Todo normal? No. Comenzaremos a liberar gradualmente actividades, actividades que no requieran concentración masiva de personas. Hay muchas actividades que se pueden hacer manteniendo las disposiciones que hemos dado”, aseveró.

El mandatario indicó que en este momento, día 30 del estado de emergencia, estamos en la mitad de la primera etapa. Además, resaltó que la segunda fase empezará en junio próximo.

“Esta primera fase es sumamente importante. Estamos justo a la mitad de la primera fase. Todavía tenemos esta etapa con el estado de emergencia. Luego, no es que se levantarán todas las acciones. Se irán liberando las actividades de carácter productivo. Después, comenzamos la segunda fase que es a partir del mes de junio, cuando ya salgamos y comience nuevamente a funcionar la sociedad, el aparato productivo y el país. Tenemos que ir generando las condiciones para salir de un proceso de hibernación que hemos estado para recuperar que a fines de año o el primer trimestre del 2021 un estado cerca a la normalidad", explicó.

Sobre la posibilidad de tener una vacuna o tratamientos comprobados, el presidente indicó que esto podría darse a inicios del 2021: “Los expertos están trabajando en una vacuna y tratamientos comprobados para curar la enfermedad, pero esto no se hacen ni en 15 días, ni en un mes ni en tres meses. Con todo el esfuerzo que están poniendo lo pueden hacer en un año. Lo bueno es que ya empezaron a principios del 2019. A principios del 2021, seguramente ya se tendrá la vacuna y se tendrán también tratamientos efectivos”.

Con respecto a la tercera y última fase, Vizcarra manifestó que se dará en el primer trimestre del 2021: “La tercera etapa empieza en el primer trimestre del 2021. Vamos a estar con vacuna y con la población que también debe haber generado un proceso de inmunización propia del organismo. El próximo tendrá mucha intensidad y también se pasará por cambios estructurales. Tenemos que aprender la lección. Tenemos que ver todo lo que hemos sufrido por no estar preparados como país. Debemos hacer cambios estructurales profundos”.

