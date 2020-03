Tras cumplir diez días de Estado de Emergencia Nacional a causa del coronavirus, el médico infectólogo, Eduardo Gotuzzo, aseguró que los resultados obtenidos hasta el momento son positivos.

“Hasta ahora los resultados de esta situación están siendo positivos. Esta semana tiene que servir, para educar a los profesores y a los padres de familia sobre las medidas de prevención. Al igual que a las personas que trabajan en las empresas grandes. Tenemos que dejar de realizar actividades sociales extensas. Todo esto tenemos que hacer para que este esfuerzo no sea en vano”, declaró Eduardo Gotuzzo en una entrevista para Perú21TV.

Además, el especialista señaló que será complicado prorrogar por más tiempo el aislamiento social obligatorio debido a que impactará de forma negativa en los sectores más pobres.

“Las personas de clase media que tenemos algo de dinero, podemos aguantar bien (prorrogar la cuarentena), pero los que trabajan todos los días no. Eso impacta a la gente más pobre, pero si no lo hacemos será peor porque esa gente terminará en un hospital grave. Necesitamos buscar un punto intermedio. Mañana se mirarán las cifras para tomar una decisión. Yo no creo que den dos semanas más. Podría ser una semana más”, aclaró el infectólogo.

Gotuzzo recalcó que gracias a todas las medidas tomadas por el gobierno, nuestro país ha logrado contener el contagio del Covid-19.