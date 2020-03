La propagación de la pandemia del coronavirus llevó a los diferentes gobiernos del mundo a extremar medidas para evitar el aumento exponencial de casos en sus territorios.

El Gobierno del Perú, al igual que muchas naciones, decretó el último 15 de marzo el estado de excepción que dispone el aislamiento obligatorio de sus ciudadanos.

No obstante, pese a esta medida algunos malos ciudadanos no han cumplido a cabalidad con la disposición lo que llevó a imponer un toque de queda desde las 8:00 p.m. a las 5:00 a.m del día siguiente.

Ante esta grave situación, los niveles de ansiedad de la ciudadanía han podido verse exacerbados no solo por el obligatorio confinamiento sino por el aumento diario de los casos confirmados por esta enfermedad. La psicoterapeuta Claudia Tassara ofreció a Perú21 una serie consejos para sobrellevar de manera saludable los días que nos quedan de cuarentena.

La especialista explica que existen algunas causas por las que las personas suelen entrar en pánico y desencadenan cuadros de angustia y estrés. Según manifiesta, estos problemas deben ser resueltos oportunamente por quien los padece para poder hacer más llevadero este momento que atraviesa nuestro país: “Tener una sobrecarga de información y acumular preocupaciones sobre lo económico, sobre la salud o sobre lo que pasará en un futuro acelera nuestra mente con pensamientos negativos, desesperanzadores o inútiles y hará que tengamos pensamientos exagerados”.

Para poder cortar de raíz esta situación, Tassara nos brinda estas recomendaciones:

- Lo primero es mentalizarnos y visualizar cómo serán los 15 días en casa. No se trata de quedarse sentados en un sofá sino de procurar hacer diferentes actividades como organizar pendientes, hacer cambios en el hogar, leer algún libro, retomar algún hobby que teníamos olvidado o hacer actividad física. Para ello sería bueno organizar un horario con rutinas para cumplir con cada una de estas actividades.

- Cumple con tus objetivos diarios y las rutinas que te planteaste. Evita reducir la productividad. Recuerda que es importante no caer en los pensamientos negativos que van a ocasionar tener mayor ansiedad, negativismo y una mala perspectiva de lo que vas haciendo.

- Recuerda que el miedo es normal, sano y adaptativo, y se acentúa en un contexto de alarma social como lo que estamos viviendo. La ansiedad surge cuando empezamos a proyectar los problemas futuros. Debemos saber bien el origen de la ansiedad para poder gestionar nuestra forma de pensar. No ayuda tener pensamientos negativos o imaginar que las cosas no irán bien a futuro. Es fundamental tener una mentalidad positiva y pensar que en este caso hay un objetivo común que es priorizar la salud de la ciudadanía.

- Es importante que comuniques tus emociones. Habla sobre cómo te sientes, cuáles son tus miedos ya sea con algún miembro de tu familia o algún amigo cercano. Esto ayudará a que reduzcas el estrés y también te darás cuenta que tus miedos son iguales a los muchos que tienen las personas.

- Evita la sobreinformación. Estar constantemente conectado podría aumentar tu percepción del riesgo. No alimentes tus riesgos y no los compartas.

- Aprende de esta experiencia. Esto te puede ayudar a cambiar algunos comportamientos que no eran tan saludables. Recuerda que depende de ti que cada día sea diferente y productivo.

La especialista recuerda que el estado de emergencia estará vigente hasta fin de mes así que es vital implementar estos consejos desde ahora para que al término de esta experiencia nuestra mental sea la menos afectada.