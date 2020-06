CORONAVIRUS EN PERÚ | ALERTA DE PANDEMIA | Últimas noticias de hoy 05 de junio EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 82 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de 6.4 millones de casos de contagios en 202 países y más de 380 mil muertos. El Ministerio de Salud anunció hasta el jueves 183 198 casos positivos, 5,031 fallecidos, 1,005 pacientes en UCI y 76 228 recuperados.

Disponen de S/84 millones para compra de oxígeno

“Estamos declarando al oxígeno como un recurso sanitario estratégico, donde su uso para curar enfermos es prioritario sobre su uso industrial”. Esta fue la respuesta que dio el presidente de la República, Martín Vizcarra, a la crisis que se ha generado en todo el país ante la escasez de este producto.

Anunció que se destinarán S/84 millones para adquirirlo a nivel nacional e internacional ya que es vital para el tratamiento de personas hospitalizadas con COVID-19, tal como lo precisa el Decreto de Urgencia Nº 066-2020, publicado ayer en El Peruano.

“Siempre existe gente inescrupulosa que trata de aprovecharse de esta situación tan delicada para sacar un margen de utilidad extraordinario cuando lo extraordinario debería ser el aumento de la solidaridad”, sostuvo en su conferencia diaria en Palacio de Gobierno.

El mandatario aseguró que lo sucedido con el oxígeno es similar a lo que pasó con las medicinas. Enfatizó que un balón vacío se ha llegado a vender hasta en cinco mil soles.

Sobre este tema, Víctor Bocángel, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Minsa, comentó que lo anunciado por el presidente forma parte de una estrategia de abastecimiento de dicho producto, que también incluye otros puntos. Uno de ellos es autorizar el uso de oxígeno al 93% de pureza, lo que permitirá incrementar su producción.

También se están instalando redes de oxígeno en diferentes establecimientos de salud –en los que se invertirán S/9.6 millones– y se están implementando plantas generadoras de oxígeno y reparando las existentes, tarea para la cual se destinará S/11.6 millones.

Adicionalmente, sostuvo Bocángel, se adquirirán concentradoras de oxígeno –como lo anunció Vizcarra en su mensaje– para llevarlas a las comunidades nativas –S/6.6 millones– y se comprarán 3 mil balones por S/4.5 millones. “Lo que queremos es garantizar que el oxígeno llegue en condiciones adecuadas”, declaró a Perú21TV.

Sobre este tema, el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celi, aseguró que el decreto supremo “viene con retraso de más o menos un mes, porque esta crisis ya pasó en Iquitos y ya pasó en Pucallpa. Nosotros los hemos solicitado desde el 8 de mayo, a raíz de lo ocurrido en Iquitos”, afirmó.

Además, indicó que la norma prioriza el oxígeno medicinal al industrial. Sin embargo, dijo que ha faltado que se incorpore la tercera sugerencia del Colegio Médico, que era utilizar el oxígeno líquido. “Es cinco veces más barato que el oxígeno medicinal de gas. Tal vez no lo han escuchado a tiempo y no lo han incluido”, expresó a Perú21TV.

Reactiva Perú financió a unas 64 mil mypes

El programa de financiamiento Reactiva Perú ha beneficiado, hasta el momento, a 64,092 micro y pequeñas empresas (MYPES), informó ayer la ministra de Economía, María Antonieta Alva.

“En el caso de las microempresas son 34,088, mientras que las pequeñas empresas suman 30,004”, anotó.

Además, indicó que, en coordinación con el Banco Central de Reserva, se han logrado tasas de interés mínimas históricas de 1.92% en promedio.

Alva señaló que la segunda fase de Reactiva Perú, que maneja fondos de S/60 mil millones, busca ampliar el alcance en este sector empresarial con la participación masiva de las microfinancieras.

En tanto, Gerardo Freiberg, gerente general de Cofide, indicó que los cambios de la segunda fase permiten que unas 500 mil mypes puedan acceder al financiamiento. Añadió que la mayoría de créditos entregados por Reactiva Perú son menores a S/300 mil y un 50% de ellos se concentra en el sector comercio.

A su vez, el Banco de Crédito de Perú anunció que en esta segunda fase de Reactiva Perú se priorizará a las pequeñas empresas con planes para reprogramar deudas ampliando los plazos 48 meses y con acceso a periodos de gracia.

¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS CORRECTAMENTE?

“Se trata de una persona completamente diferente”

El presidente Martín Vizcarra aclaró su relación con Richard Swing y descartó conocer al artista antes del 2016, año de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski.

El mandatario desacreditó una supuesta foto antigua de su juventud donde está junto con Richard Swing. De acuerdo a Vizcarra, se trata de otra persona.

“Lo dije antes, lo conocí en el año 2016 en la campaña electoral a la presidencia del candidato PPK. Ahí lo conocí. Se ha tratado incluso de manera burda querer demostrar que mi relación es mucho más antigua. Nosotros apoyamos las investigaciones, siempre lo hemos hecho. Esta no será la excepción", dijo.

El mandatario aseguró que va a "dar todo el apoyo para que la investigación aclare el fondo del problema... Tratar un acto de este tipo para mentir y generar un nivel de desconfianza con información falsa. Me refiero a que, en los últimos días, he recibido cantidad de correos y mensajes de WhatsApp con una foto de hace mucho tiempo cuando era joven. Es de hace 35 o 40 años, donde estoy en Moquegua mi tierra con un grupo de amigos, compañeros de promoción y familiares. La leyenda es: miren está al costado de Richard Swing'. Se trata de una persona completamente diferente”.

El Jefe de Estado negó haber recomendado a Swing para que ocupe algún cargo público.

“Es burdo y falso, pero alguien creerá. Hay gente que tiene ese tipo de actitud política para tratar de atacar a un rival. Con más de dos años de Gobierno, hemos tomado una serie de decisiones siempre pensando en la población sabiendo que atacábamos problemas estructurales y que estábamos incomodando a algunos grupos”, sostuvo.

Además, dijo que sabía que se ganaría gratuitamente el rechazo de esos grupos que no desaprovechan cualquier oportunidad para tratar de ganar desconfianza. "En esa foto no está el señor Cisneros. A él lo conozco de la campaña. ¿Qué relación tengo con él? Ninguna. No lo he recomendado a él ni a nadie a algún cargo púbico. Eso pueden dar fe ministros, viceministros y funcionarios del Estado. Participar de una campaña electoral no te da derecho a tener un cargo público”, concluyó.

MITOS DEL COVID-19

VIDEO RECOMANDO: Más de 3 millones de familias se inscribieron para acceder al Bono universal

Más de 3 millones de familias se inscribieron para acceder al Bono universal

TE PUEDE INTERESAR: