“He dispuesto al ministro de Salud para que esa compra se deje sin efecto, de ninguna manera nosotros podemos avalar un aprovechamiento mercantilista en una situación de emergencia”, fueron las palabras del presidente de la República, Martín Vizcarra, respecto a la compra sobrevalorada de ventiladores mecánicos adquiridos por el Ministerio de Salud (Minsa) de parte de la empresa Trademedic SAC.

El Gobierno requiere abastecerse de ventiladores mecánicos para tratar a los pacientes graves por coronavirus, por lo que el Minsa suscribió en marzo una orden de compra con Trademedic SAC por S/6′025,000 (cada respirador a S/179,000). Días después, se conoció que la empresa ofertó los equipos por tres veces su costo normal; sin embargo, aseguran que actuaron de forma “transparente”.

“Consideramos que Trademedic ha participado de manera transparente en este proceso de licitación con lo cual rechazamos cualquier imputación de haber cometido un delito, de haberse concertado con algún funcionario público”, dijo a Perú21 el abogado Loic Dumas, asesor legal de la empresa.

“Respeto la opinión del presidente de la República. Considero que precisamente por este motivo es que se ha aperturado una investigación y ahí se va a poder determinar los argumentos que se están esbozando”, agregó.

Según aseguró, la empresa se allana a la investigación que ha dispuesto la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, que dirige el fiscal Reynaldo Abia, por las presuntas irregularidades en la adquisición de 35 ventiladores mecánicos para el Hospital de Emergencia de Ate.

Al consultarle si, desde el lado ético, existe algún mea culpa de parte de Trademedic SAC por su accionar, señaló que no le corresponde responder en su calidad de abogado de la empresa. “Sin embargo, reitero la transparencia con la que se ha desarrollado el proceso de licitación”, acotó.

¿Fin del contrato?

Tras las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, quien criticó duramente la actitud de la empresa durante la conferencia de prensa del lunes y aseguró que darán fin al contrato, la empresa aseguró que todavía no ha recibido ninguna comunicación de parte del Gobierno.

“A estas horas, no tenemos ninguna comunicación formal ni oficial de que el Estado habría tomado la decisión de resolver el contrato. Sin embargo, consideramos que esos equipos son de suma utilidad”, sostuvo. Añadió que, por el momento, no han pensado en tomar acciones legales.

“El Estado peruano puede sin duda resolver el contrato si así lo determina. Después se analizarán si esas causales o condiciones se ajustan a derecho o no. Hoy no es el momento de hacer ese análisis”, indicó.

Los ventiladores de Tacna

El abogado Loic Dumas también se refirió a los 26 ventiladores -de los 35 que se entregaron para el hospital de Ate- que habían sido anteriormente ofertados al hospital Hipólito Unanue, de Tacna, como parte de un contrato que se suscribió el año pasado por S/3,160,000, según reveló el dominical Cuarto Poder.

“Hace nueve meses, Trademedic SAC celebró un contrato con el Consorcio Salud Tacna (CST) para venderle 43 equipos médicos. A la fecha, el consorcio no ha terminado de pagar los primeros 15 (que se entregaron en enero). Conforme yo entrego los equipos, el consorcio me debe pagar. No voy a entregar equipos que no me vas a pagar o que no me pagaste”, explicó.

La empresa indicó que, por esa razón, resolvió el contrato unilateralmente en marzo. Indicó que los 28 ventiladores que quedaron restantes (que se ofertaron a S/60,000 cada uno) eran de propiedad de Trademedic SAC porque el consorcio nunca terminó de pagar. Sin embargo, el CST aseguró que no se le notificó esa decisión recién hasta el pasado viernes 10 de abril.

“La notificación a la otra empresa tarda unos días porque no había la posibilidad de enviarlo vía notarial, finalmente se ha tenido que enviar vía email. Aclaro que aquí no existe una doble venta y que la propiedad de esos equipos era exclusivamente de mi cliente”, aseveró a este diario.

