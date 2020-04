Margarita Pérez Silva, decana del Colegio de Obstetras del Perú, aseguró que las mujeres gestantes deberían ser consideradas un grupo de riesgos frente al coronavirus debido a su condición vulnerable. Y recomendó que los bebés reciban leche materna para protegerlos de la pandemia.

“De la poca evidencia que tenemos, como los estudios en China y la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que las transmisión de la gestante al bebé no se daría. No hay una y transmisión vertical. El virus no pasaría por la placenta hacia el bebé. Pero quiero mencionar que las gestantes deberían ser consideradas como una población vulnerable porque la parte inmunológica y fisiológica cambia por su condición. Esto las hace susceptibles a contagiarse de este virus”, dijo la decana del Colegio de Obstetras del Perú a Perú21TV.

“También la OMS recomienda dar de lactar al recién nacido, no solo para asegurar una alimentación adecuada, sino para transmitir las defensas necesarias con el fin de que el bebé pueda hacer frente a esta enfermedad. Por la leche materna no se transmite el virus COVID-19 pero sí por la cercanía. Por eso se recomienda que la madre que da de lactar use mascarilla y se lave las manos antes y después de dar de lactar”, añadió Pérez Silva.

La decana del COP advirtió que el Ministerio de Salud aún no ha brindado los protocolos de cuidados para las embarazadas en los hospitales y están a la espera del documento.

“Para nuestro país no tenemos una directiva sanitaria aprobada que indique los pasos a seguir cuando una gestante es diagnosticada como COVID-19 positivo, lo que tenemos son protocolos internacionales”, reclamó Pérez Silva.

Por otro lado, recomendó a las gestantes ir por emergencia al hospital si tienen un signo de alarma como “sangrado vaginal, pérdida del líquido, disminución de los movimientos del bebé, y/o dolor abdominal”.

Cuidado de la embarazada con COVID-19:

Margarita Pérez Silva, decana del Colegio de Obstetras del Perú, recomienda:

-“Si la paciente tiene sospecha de que esta con la enfermedad o tiene síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos seca o dificultad para respirar, inmediatamente tiene que llamar al 103”.

-“Si es positiva a COVID-19 recibirá la misma atención que está indicada para la población en general. Si no es caso grave estará aislada en la casa”.

-“Si es un caso grave debe atenderse por emergencia. Y tiene que ser atendida en ambientes diferenciados”.

-“Si la embarazada tiene coronavirus no es un indicativo para someterla una cesárea pero hay que evaluar el estado de la paciente con un equipo multidisciplinario”.