Martín Vizcarra, desde Tumbes, dio a conocer la serie de nuevas medidas que el Gobierno está tomando frente a la crisis por la propagación del coronavirus en el país. En ese sentido, el presidente de la República aclaró que, la eliminación de la restricción de tránsito por sexo publicada hoy un decreto supremo en el Diario El Peruano, rige a partir de mañana sábado 11 de abril.

“Como hoy se ha publicado el decreto supremo, (sus cambios) son vigentes a partir de mañana sábado (...) Se toman medidas en función del objetivo que queremos alcanzar, que haya distanciamiento social, que no haya aglomeraciones y que, de esta forma, podamos lograr que el virus tenga la menor posibilidad de movilizarse. Cuando tomamos una medida que no logra ese objetivo necesariamente, no tiene sentido sostenerla y mantenerla”, aseveró el mandatario.

Asimismo, Vizcarra hizo un llamado a lo población a continuar en sus casas

"Entre menos gente haya en las calles tenemos mejor posibilidades de combatir la propagación, el contagio del virus COVID-19”, manifestó.

