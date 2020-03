En el día 15 de la cuarentena, el presidente de la República, Martín Vizcarra, decidió endurecer las medidas que restringen la circulación de personas y de vehículos, debido a que aún hay un sector de peruanos que no cumple el aislamiento social obligatorio con el que se busca frenar el avance del temido coronavirus, que hasta ayer registró 950 casos y 24 fallecidos en el país.

El mandatario anunció la ampliación del toque de queda, que regirá desde hoy. Así, queda prohibido el tránsito desde las seis de la tarde hasta las cinco de la mañana.

Sin embargo, en Loreto, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad –donde es más evidente el desacato a la orden de inamovilidad–, las acciones serán más estrictas: se impedirá la circulación de personas y vehículos desde las cuatro de la tarde hasta las cinco de la mañana.

El jefe de Estado justificó su decisión basado en que, desde el inicio del estado de emergencia –16 de marzo–, se han detenido a más de 33 mil personas. Detalla que el domingo hubo 2,900 detenciones y que el sábado se registró una cifra récord: cuatro mil intervenciones.

“La lista de detenciones la encabeza Lima, seguida de La Libertad, Piura y Loreto. Parece una constante que en esas regiones los ciudadanos no cumplen la disposición del Gobierno para enfrentar esta enfermedad y, coincidentemente, son las que tienen el mayor incremento de número de infectados”, dijo el presidente de la República en su habitual conferencia virtual del mediodía.

Coronavirus en Perú: amplían horario de toque de queda en regiones del norte (30/03/20)

PROYECCIÓN

Vizcarra explicó que al 30 de marzo los médicos proyectaban que si no se hacía nada, la cifra iba a alcanzar los 5 mil casos positivos. Sin embargo, resaltó que “si no hubiese habido tanta persona irresponsable”, la cifra actual de contagiados no sería de 950, sino de 500 o 600.

“Esa es una muestra de que, trabajando de manera responsable, podemos disminuir la tendencia de la curva. La idea es aplanarla, achatarla, que sea de una pendiente más suave. De una proyección de 5 mil, tener mil; este es el reflejo del esfuerzo de todos, pero si todos hubiesen respetado, serían 500 o 600”, añadió el mandatario.

El jefe de Estado enfatizó que dicha medida es de cumplimiento obligatorio a nivel nacional y recordó que el Ministerio Público tiene la facultad de elaborar la lista de infractores y de evaluar las faltas cometidas para la sanción respectiva.

El ministro del Interior, Carlos Morán, en esa línea, indicó anoche que todas las personas que infringieron la norma están registradas.

“Desde las 18 horas, los que no cumplen una labor especial en esta cuarentena deben estar en sus casas. Los que no lo hacen van a tener que afrontar su condena más adelante, como determine la Fiscalía... Lo han tomado a la broma, pero esto es muy serio. Piensen en su familia, quédense en casa”, dijo.

El ministro añadió que “esos irresponsables que salen deben entender que lo hacemos por protegerlos... Lo que queremos evitar es ese contacto personal y esperemos que el día 12 de abril la curva se haya achatado”.

PRISIÓN PREVENTIVA

La Corte de Lima Norte, en tanto, dictó anoche la primera prisión preventiva por violencia y resistencia a la autoridad.

David Arnold Díaz Rodríguez deberá estar nueve meses en una cárcel por haber agredido al suboficial PNP Sadler Caman Farje durante el estado de emergencia.

La noche del jueves 26 de marzo, el suboficial lo intervino cuando patrullaba las calles de Comas. Al llegar a la comisaría, Díaz lo atacó para poder escapar y le produjo una hemorragia en la nariz. Hasta el 28 de marzo, 107 agentes de la PNP y las FF.AA. habían sido agredidos por gente que no acató la inamovilidad.

Para el exviceministro del Interior Ricardo Valdés, el reajuste en el horario del toque de queda apunta a tener un mayor control de las personas que vienen incumpliendo las normas dadas por el gobierno.

“Estamos en una etapa en la que se están multiplicando los casos y estar en el exterior es lo que va a permitir que se sigan propagando”, declaró a Perú21. Indicó que la medida también busca tener un mayor control territorial y contener cualquier desorden social, debido a que la situación afecta los ingresos de la población informal, que es el 70 por ciento de peruanos.

MASCARILLAS COMUNITARIAS

Las mascarillas se han convertido en uno de los productos con mayor demanda en nuestro país para prevenir el contagio del COVID-19.

Durante semanas este producto ha escaseado y su precio se ha elevado, obligando a las personas a elaborar creativos tapabocas, con papel toalla, gasa o vinchas de tela, que no ofrecen ninguna seguridad.

El acceso a la protección debe ser para todos. Por eso, el Ministerio de Salud (Minsa) publicó ayer una norma con las especificaciones técnicas para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario.

Esta permitirá definir los requisitos de diseño, confección y tipo de telas (poliéster, nailon, algodón) de este implemento para reducir la transmisión de enfermedades, como el coronavirus.

“Parece una medida menor, pero no lo es. La gran mayoría no tiene acceso a una mascarilla y gasta pequeñas fortunas para conseguirlas. Ahora podrán confeccionarse mascarillas comunitarias económicas y seguras”, mencionó el ministro de Salud, Víctor Zamora.

Las mascarillas deberán estar etiquetadas y embolsadas para evitar contaminación externa.

Video de realidad virtual revela cómo el coronavirus afecta a los pulmones