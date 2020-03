Se fue de este mundo demasiado rápido. Eduardo Ruiz de 69 años fue la segunda víctima de COVID-19 en nuestro país y su caso se hizo mediático debido a que falleció sin conocer que había sido diagnosticado con coronavirus.

Se trataba de un exsacerdote jesuita que se había formado como terapeuta y recibía a sus pacientes en su departamento de Miraflores, el mismo lugar en el que falleció la tarde del jueves 19 de marzo. Sus clientes lo describen como un hombre “carismático, profesional y con mucha vocación de servicio”.

Viajó a España por su cumpleaños, sin imaginar que en ese país contraería la enfermedad que acabaría con su vida. Regresó a Lima y presentó síntomas que le preocuparon y le obligaron a reprogramar sus compromisos personales.

“Mi amigo había hecho un viaje a España y producto de ese viaje presenta sintomatología de un cuadro respiratorio alto, se le realiza un hisopado en el hospital Rebagliati y producto de ese hisopado con una sugerencia de regresarlo a su casa y que le iban a llamar", contó Benjamín Lino, su médico de cabecera y amigo.

Antes de morir, se comunicó con su médico por el WhatsApp. y le contó que tenía complicaciones para hablar. Eran sus últimos momentos.

“El día de ayer él me envía un WhatsApp, porque me pone ahí que ya no puede ni hablar porque se cansaba (…) me envía un WhatsApp grabado de cual era su respiración. Al conocer esto tomo inmediatamente acción para saber el resultado. Yo mismo he averiguado y yo mismo me he enterado por medios internos porque médico soy y de alguna manera pude llegar al diagnóstico y es así que la cadena de acontecimientos se va dando y la respuesta frente al traslado del paciente a pesar de que era de conocimiento de la línea 117, se da cuatro horas después de que yo llamé", explicó Benjamín Lino.