El Perú atraviesa una de sus peores crisis sanitarias y económicas debido a la pandemia por el coronavirus. A pesar de la urgencia de estas circunstancias, el Estado no ha podido resolver las necesidades de la población. Una parte fundamental del problema no es la falta de dinero, sino la ineficiente gestión.

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) es un organismo dependiente del Ministerio de Salud que tiene la tarea de abastecer de recursos a nivel nacional para las intervenciones sanitarias. Sin embargo, en lo que va de la pandemia, no ha gastado ni la mitad del presupuesto destinado a la atención de los pacientes con COVID-19.

Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la fecha solo ha ejecutado el 27.8% de los S/704′618,714 que tiene para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del virus.

Sumado a esto, el Ministerio de Salud tiene S/146′516,457 para comprar mobiliario, equipos y aparatos médicos; es decir, hay recursos para adquirir las camas UCI que tanto hacen falta en estas circunstancias o plantas de oxígeno para salvarles la vida a miles de peruanos. No obstante, apenas ha gastado el 16.1% de dicho monto.

OTRAS CARENCIAS

Además del COVID-19, el Estado tenía previsto invertir en otras necesidades de salud. Pero el Cenares solo ha gastado el 38% de su presupuesto para la atención de cuadros con tuberculosis y VIH; el 32.4% del dinero destinado a la salud materno-neonatal; el 23.4%, para enfermedades no transmisibles; y solo el 31.1% para el control y prevención en salud mental.

Unos de los aspectos en los que la ejecución del gasto ha sido más eficiente son los programas nutricionales, con 94.1% de avance, y la prevención del cáncer, con 77.2%.

Ejecución del gasto del Cenares, según el portal de Consulta Amigable del MEF.

En total, de acuerdo a las cifras del MEF, el Cenares va gastando solo el 42.1% de su presupesto cuando estamos a menos de tres meses de culminar el año y mientras todas las alarmas están encendidas ante una probable segunda ola de contagios de COVID-19.

El economista Juan José García consideró que estas cifras son muy preocupantes. “La partida presupuestal que se utiliza para comprar respiradores, tanques de oxígeno, quirófanos, todo lo que sea equipo médico, es bajísima. En agosto era solo el 3% y ahora está en 16%. Eso no solo es criticable, es indefendible”, sostuvo el presidente ejecutivo de Contribuyentes por Respeto.

García calificó como un desastre la ejecución de gasto del Ejecutivo. “La gestión de Martín Vizcarra es muy mala en ejecución. Antes no se sentía porque la economía funcionaba en piloto automático y no había una necesidad tan grande de usar servicios públicos de salud. Ahora recién lo estamos sintiendo. Hay recursos, pero no se están utilizando”, observó.

Para el experto, esta ineficiente gestión tienen una consecuencia directa en el ciudadano, quien es el más perjudicado por los problemas del Estado.

“Aquí no hay capacidad de gestión y no solo pasa en el sector salud. Si el Estado apuesta por los esquemas de gobierno a gobierno, es un reconocimiento implícito de que nuestro país no tiene capacidad de ejecución”, consideró Juan José García.

Perú21 intentó contactarse con el Cenares para saber por qué no está utilizando el dinero que tiene en su presupuesto, pero, hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo una respuesta.

SABÍA QUÉ

- El Minsa empezó a utilizar pruebas moleculares rápidas hechas en Perú para diagnosticar el COVID-19, lo cual permitirá emitir un diagnóstico en solo dos horas.

- Este test empezó a implementarse en la Dirección Regional de Salud del Callao y en los hospitales Hipólito Unanue y Guillermo Almenara. Se tiene previsto que la próxima semana también se use en la Diris Lima Centro y el Hospital María Auxiliadora.

- Los científicos del Instituto Nacional de Salud adaptaron la técnica LAMP, utilizada para detectar dengue y zika. Proyectan que cada hospital realice 200 pruebas diarias.

VIDEO QUE PUEDE INTERESAR

Coronavirus en Perú: se empezaron a usar pruebas moleculares rápidas peruanas 09/10/2020