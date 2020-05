El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó hoy que el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, actualmente recluido en penal de Chiclayo, se negó a pasar la prueba de descarte de coronavirus. ¿La razón? Miedo a que lo maten.

A través de un comunicado, la entidad penitenciaria informó que el pasado 2 de mayo un biólogo y dos médicos de la Gerencia Regional de Salud llegaron hasta el establecimiento penitenciario para realizar la evaluación a Oviedo, pero este se negó a realizársela. El día anterior ocurrió la misma situación en presencia del personal médico de este penal.

Como se recuerda, el último martes, el comando técnico de la selección peruana, encabezada por Ricardo Gareca, emitieron una carta en el que piden practicar la prueba de COVID-19 a el exdirectivo de fútbol.

NIEGAN VERSIÓN DEL INPE

Ana María Yesquén, gerente de Comunicación del Grupo Oviedo, aseguró a Perú21 que la razón por la cual Edwin Oviedo no se ha sometido a las pruebas es porque no existen las garantías al interior del penal para que salga de su celda.

Explicó que en una primera oportunidad fue llamado a la oficina del director, pero Oviedo no accedió a ir pues, a raíz de las amenazas de muerte que ha recibido de los internos del penal por no sumarse al motín que se registró hace unos días, ha tomado la decisión de no abandonar su pabellón.

Agregó que-desde hace unos días- el exmiembro máximo de la FPF, recibió de un grupo de internos amenazas en las que le aseguran que lo tomarán como rehén e incluso envenenarían sus alimentos sino accede a sus peticiones.

“El señor Oviedo desde el jueves pasado no sale de su celda a raíz del motín. Esa vez iba a ser tomado como rehén y no accedió. Desde ese día viene recibiendo cartas de amenazas de los reos asegurando que van a a envenenar su comida por no apoyarlos con el motín”, explicó Yesquén.

En la misma línea, pidió que se brinden las garantías para que un médico y un representante de la Geresa ingrese hasta el pabellón donde se encuentra recluido Oviedo para someterlo a la revisión y lanzó una dura advertencia. “(Si no se le toma la prueba) el señor Oviedo va a salir muerto por COVID o por los reos”.

