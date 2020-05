Desde la Base de Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el presidente Martín Vizcarra señaló este martes que el reinicio de clases presenciales está lejos de retomarse en el país.

El mandatario indicó que “en corto y mediano plazo” estas no se podrán realizar.

De acuerdo al Jefe de Estado, los alumnos deberán continuar realizando clases a distancia.

“Hemos aprobado un decreto de urgencia referido a la educación privada. Lo que queda absolutamente claro es que en el corto y mediano plazo las clases no pueden ser presenciales. Los alumnos de inicial, primaria, secundaria, educación técnica superior, universitario, tendrán que hacer todavía, por un buen tiempo, clases a distancia. Hemos hecho un gran esfuerzo, a través del Ministerio de Educación, para que estas clases, en todas las instituciones públicas, se haga a través de Aprendo en Casa. Hemos visto los mecanismo y estamos trabajando con los docentes”, aseveró.

Asimismo, Vizcarra señaló que el decreto de urgencia publicado hoy está enfocado en brindar una solución a las quejas sobre las pensiones en las instituciones educativas privadas.

“La educación no solamente es la pública. También está la privada. Muchos padres de familia se han quejado sobre los precios. Algunos colegios disminuyeron sus pensiones, otros no lo hicieron, otros hicieron una reducción mínima. ¿Qué es lo correcto? La instituciones privadas tienen que hacer una justificación del costo de los servicios que ofrecen. Eso tiene que ser público y transparente para que los padres de familia lo puedan aceptar. Los que no aceptan, tienen la oportunidad de pasarse a otra institución privada o a una pública”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus en Perú: asciende a 1.444 el número de fallecidos por COVID-19

Coronavirus en Perú: asciende a 1.444 el número de fallecidos por COVID-19