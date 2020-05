CORONAVIRUS EN PERÚ | ALERTA DE PANDEMIA | Últimas noticias de hoy 20 de mayo EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 66 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de 4.9 millones de casos de contagios en 202 países y más de 320 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció hoy 104 020 casos positivos de 715 423 muestras, 869 en UCI y 3 024 fallecidos.

20 DE MAYO

Con relación al procesamiento de las muestras (moleculares y serológicas o rápidas) por coronavirus Covid-19, el Ministerio de Salud (Minsa) informa a la población lo siguiente:

Al 20 de mayo de 2020 se han procesado muestras para 715 423 personas por Covid-19, obteniéndose, hasta las 00:00h, 104 020 resultados positivos y 611 403 negativos.

Personas muestreadas: 715 423

Pruebas moleculares: 108,481

Pruebas (serológicas) rápidas: 606,942

Negativas: 611 403

Pruebas moleculares: 78,791

Pruebas (serológicas) rápidas: 532,612

Positivas: 104 020

Pruebas moleculares: 29,690

Pruebas (serológicas) rápidas: 74,330

A la fecha, se tienen 7,533 pacientes hospitalizados con Covid-19, de los cuales, 869 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.

Del total de casos positivos, a la fecha 41 968 personas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud.

Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por Covid-19 a la fecha con 67 060.

Las siguientes regiones también presentan pacientes con Covid-19: Callao (7381), Lambayeque (5409), Piura (3335), Loreto (3085), La Libertad (2447), Ucayali (2371), Ancash (2354), Arequipa (2072), Ica (1769), Junín (1223), San Martín (822), Tumbes (702), Cusco (654), Huánuco (539), Cajamarca (451), Ayacucho (440), Amazonas (349), Huancavelica (260), Madre de Dios (259), Tacna (242), Moquegua (235), Pasco (231), Puno (217) y Apurímac (113).

Lamentamos informar que el Covid-19 ha producido la muerte de 3 024 personas en el país. Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor.

Sala situacional

Forsyth sobre Mercado de Frutas: “Solo van a ingresar los comerciantes con su certificado negativo de COVID-19”

Tras el cierre del Mercado de Frutas, situado en La Victoria, por la propagación de comerciantes contagiados con COVID-19, el alcalde del mencionado distrito, George Forsyth, indicó que hoy se conocerá si el centro de abastos abrirá su puertas mañana, jueves 21 de mayo.

En diálogo con ‘América Noticias’, el burgomaestre de La Victoria sostuvo que si el mercado abre sus puertas mañana, solo ingresarán los comerciantes que tengan su certificado con resultado negativo de COVID-19.

“Se han sacado 4 mil pruebas para los comerciantes. El día que se abra, esperamos que sea mañana, solo podrán ingresar los comerciantes con sus certificado negativo a comercializar. Se ha tenido que hacer grandes cambios”, detalló Forsyth.

OMS acepta investigación sobre su acción en pandemia

Colegio Médico pide al Gobierno extender cuarentena de forma focalizada hasta el 11 de julio

Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú (CMP) sugirió al Gobierno que amplíe la emergencia sanitaria hasta el 11 de julio, pero con una inmovilización o cuarentena focalizada en función de las zonas de alto contagio por coronavirus .

Con el fin de cubrir deficiencias en el sistema de salud para atender los casos de COVID-19, Palacios señaló que esta situación de emergencia debería extenderse.

“Estamos en una emergencia sanitaria y tiene que haber una disposición que permita regular los precios, ponerle un tope o un control. Dentro de ese contexto, el Estado no puede mirar de reojo este problema”, señaló Palacios según informa Latina.

Lee la nota completa en este LINK.

Inkafarma y Mifarma niegan alza de precios y aseguran tener medicamentos genéricos

Inkafarma y Mifarma se comprometen a no subir los precios de los medicamentos en plena pandemia y abastecer a sus cadenas con medicinas genéricas para atender las necesidades de los ciudadanos. Así lo indicó, Hernán Malpartida, director de Asuntos Corporativos de la Plataforma de Salud de Intercorp.

“Recodemos que el 13 de marzo nos comprometimos en tres cosas: primero que mantendríamos los precios de los medicamentos, segundo que no habría escasez y tercero que invocábamos a las personas a hacer compras responsables. Dos meses después hemos mantenido ese compromiso, los precios de nuestro medicamentos no han variado, no ha habido ningún incremento pero lo que sí hubo, es que la demanda ha sido muy superior a lo que todos hemos anticipado”, señaló Hernán Malpartida a Perú21TV.

Balance mundial de la pandemia del nuevo coronavirus y mapamundi con el número de muertes por país, al 20 de mayo a las 11:00H (GMT). (AFP).

Especialistas recomiendan que asmáticos continúen con su terapia durante la pandemia

Las personas que padecen de asma han presentado una serie de preocupaciones durante la pandemia de coronavirus , debido a las afecciones respiratorios que estas conllevan.

Un grupo de especialistas advirtieron a sus colegas que el COVID-19 podría estar generando un comportamiento peligroso ya que los pacientes con asma se preguntan si deberían continuar usando medicamentos inmunosupresores durante la pandemia.

Al respecto, el neumólogo pediátrico John Carl del Hospital Clínico Infantil de Cleveland aconsejó que “sigan su plan de acción para el asma según lo indicado por su médico de atención primaria o especialista y se comuniquen sobre los síntomas en evolución, como fiebre en lugar de solo congestión, sibilancias y tos, etc.”

Lee la nota completa en este LINK.

VIDEO RECOMENDADO

Enfermeras pediátricas: 'Tenemos más de 4 mil niños y adolescentes con COVID-19'

TE PUEDE INTERESAR