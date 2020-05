CORONAVIRUS EN PERÚ | ALERTA DE PANDEMIA | Últimas noticias de hoy 19 de mayo EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 65 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de 4.7 millones de casos de contagios en 202 países y más de 315 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 99 483 casos positivos de 679 582 muestras, 883 en UCI y 2 914 fallecidos.

Personas muestreadas: 679 582

Pruebas moleculares: 105,627

Pruebas (serológicas) rápidas: 573,955

Negativas: 580 099

Pruebas moleculares: 76,859

Pruebas (serológicas) rápidas: 503,240

Positivas: 99 483

Pruebas moleculares: 28,768

Pruebas (serológicas) rápidas: 70,715

A la fecha, se tienen 7 526 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales, 883 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.

Del total de casos positivos, a la fecha 36 524 personas cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud.

LIMA, LA REGIÓN CON MAYOR CONTAGIO

Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados con 64 278.

Las siguientes regiones también presentan pacientes con Covid-19: Callao (7 011), Lambayeque (5 182), Piura (3192), Loreto (2 960), La Libertad (2 378), Ancash (2 226), Ucayali (2 224), Arequipa (1967), Ica (1 669), Junín (1 166), San Martín (739), Tumbes (675), Cusco (635), Huánuco (520), Cajamarca (446), Ayacucho (426), Amazonas (325), Madre de Dios (247), Huancavelica (245), Pasco (229), Tacna (228), Puno (208), Moquegua (199) y Apurímac (108).





