CORONAVIRUS EN PERÚ | ALERTA DE PANDEMIA | Últimas noticias de hoy 10 de mayo EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 56 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de de 3.9 millones de casos de contagios en 202 países y más de 275 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 67 307 casos positivos de 504 930 muestras, 21 349 recuperados y 1 889 fallecidos.

COMUNICADO OFICIAL DEL MINSA

Con relación al procesamiento de las muestras (moleculares y serológicas o rápidas) por coronavirus Covid-19, el Ministerio de Salud (Minsa) informa a la población lo siguiente:

437 623 PERUANOS DIERON NEGATIVO PARA COVID-19

Al 10 de mayo de 2020 se han procesado muestras para 504 930 personas por Covid-19, obteniéndose, hasta las 00:00h, 67 307 resultados positivos y 437 623 negativos.

Personas muestreadas: 504 930

Pruebas moleculares: 79,906

Pruebas (serológicas) rápidas: 425,024

Negativas: 437 623

Pruebas moleculares: 58,596

Pruebas (serológicas) rápidas: 379,027

Positivas: 67 307

Pruebas moleculares: 21,310

Pruebas (serológicas) rápidas: 45,997

A la fecha, se tienen 6,601 pacientes hospitalizados con Covid-19, de los cuales, 774 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.

Del total de casos positivos, a la fecha 21,349 personas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud.

LIMA CON 43 284 CASOS DE CORONAVIRUS

Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por Covid-19 a la fecha con 43 284.

Las siguientes regiones también presentan pacientes con Covid-19: Callao (5360), Lambayeque (3655), Piura (2425), Loreto (1780), Ancash (1507), La Libertad (1449), Ucayali (1329), Arequipa (1046), Ica (1003), Junín (798), Tumbes (486), San Martín (466), Cusco (407), Cajamarca (362), Huánuco (333), Ayacucho (254), Amazonas (237), Huancavelica (193), Tacna (178), Moquegua (167), Pasco (167), Puno (166), Madre de Dios (162) y Apurímac (93).

Minsa informó que el COVID-19 ha producido la muerte de 1,889 personas en el país.

Reporte del Minsa al 10 de mayo de 2020.

Publican norma que oficializa la ampliación del estado de emergencia hasta el 24 de mayo

Tal y como lo anunció ayer el presidente de la República, Martín Vizcarra, el Poder Ejecutivo oficializó hoy la ampliación del estado de emergencia para frenar el coronavirus hasta el domingo 24 de mayo.

A través del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM publicado este domingo en El Peruano, se detalló la prórroga por 14 días calendario contados a partir de mañana 11 de mayo.

La norma también establece que las personas podrán circular únicamente por las vías de uso público para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales.

Asimismo, se define la inmovilización social obligatoria desde las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del día siguiente, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en donde el toque de queda va desde las 4:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Zamora sobre situación de médicos: “Desde el punto de vista legal, todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto de personas"

El ministro de Salud, Víctor Zamora, comentó que todos los profesionales, incluyendo los de salud, desde el punto de vista legal son igual de ciudadanos que el resto de las personas, por lo que resulta muy difícil decidir cuál de los pacientes graves con COVID-19 son más prioritarios ante un eventual traslado a Lima.

Zamora se refirió a los profesionales de la salud que están contagiados con COVID-19 y se encuentran en las regiones, quienes piden venir a Lima para recibir atención más especializada debido a que se encuentran graves.

“Tenemos algunas limitaciones en lo logístico y ético, nosotros hemos acompañado el esfuerzo del Colegio Médico para trasladar a los profesionales de la salud, pero desde el punto de vista legal, constitucional, todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto de nosotros. Entonces, las decisiones éticas por las cuales se traslada a uno u otro, son muy difíciles de tomar”, aseveró en ‘Exitosa Noticias’.

Mujer venció al COVID-19 en vísperas del Día de la Madre: “He vuelto a nacer”

Una madre de familia se recuperó del COVID-19 y retornó a su vivienda ubicada en Casma, región Áncash, para celebrar el Día de la Madre junto a sus hijos. Mujer fue dada de alta la noche de ayer y agradeció al personal médico por haberle salvado la vida.

La paciente estuvo internada en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote. Sin embargo, anoche tras superar la enfermedad, fue llevada a su domicilio en la ambulancia del nosocomio.

Tras recibir el alta médica, la fémina antes de partir a casa agradeció al personal médico y a Dios por su recuperación. “Me voy muy agradecida con todos, con el personal que me ha atendido. Gracias a Dios, ya que prácticamente he vuelto a nacer. Me voy muy contenta”, dijo.

