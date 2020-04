CORONAVIRUS EN PERÚ | ALERTA DE PANDEMIA | Últimas noticias de hoy 29 de abril EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 45 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de de 3.1 millones de casos de contagios en 193 países y más de 217 mil muertos; hasta el 28 de abril el Ministerio de Salud anunció 31, 190 casos positivos de 267 212 muestras, 9 179 recuperados y 854 fallecidos en el Perú.

Fiscalía elaboró informe con propuestas para reducir sobrepolación en las cárceles

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, recibió ayer un informe de la comisión de trabajo que creó con propuestas para reducir la sobrepoblación en las 68 cárceles del país, que hoy registran más de 97 mil presos cuando solo pueden albergar poco más de 40 mil 300.

En los últimos días se han registrado motines en distintas cárceles. Los reos exigen aplicar mejores medidas sanitarias para evitar el contagio del coronavirus, ya que hasta hoy han fallecido 30 tras contraer la enfermedad.

Lee la nota completa en este LINK.

(Gráfico: AFP/Simon Malfatto, Sabrina Blanchard)

Arequipa: Unos 7 mil 500 escolares están inubicables y no son monitoreados por docentes

Docentes de algunos colegios estatales que integran la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) Norte y Sur, en Arequipa, no logran contactar con más de 7 mil 500 alumnos. Muchos de ellos no ratificaron la matrícula por la declaratoria de emergencia, viajaron o están en zonas donde no hay señal telefónica o luz, lo que dificulta que puedan ser monitoreados.

Los programas virtuales que implantó el Ministerio de Educación (Minedu) por medio de la estrategia Aprendo en Casa inició el 6 de abril y los profesores son los responsables de absolver dudas o reforzar el aprendizaje, pero en el caso de la UGEL Norte 2 mil de los 61 mil alumnos registrados no accede al servicio.

Lee la nota completa en este LINK.

¿Cómo funciona nuestro sistema inmunitario frente al COVID-19?

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia mundial de COVID-19 que viene diezmando a la población de varios países, por el momento no tiene ningún rival que no sea nuestro propio sistema inmunitario. Pero este sistema es el más efectivo para combatirlo.

Gracias a su alta eficacia, la gran mayoría de los infectados con el COVID-19 se han recuperado en todo el mundo y han sido dados de alta, lo que lleva a una de las interrogantes más importantes sobre esta enfermedad: ¿Cómo funciona nuestro sistema inmunitario frente al COVID-19?

Para responder a esta interrogante primero se debe tener en cuenta que el sistema inmunitario es como una orquesta bellamente compleja, y por lo tanto no es nada simple, sino que intervienen una gran variedad de células y productos químicos que su cuerpo produce y que trabajan en conjunto para eliminar a un invasor extraño de su cuerpo.

Lee la nota completa en este LINK.

La evidencia científica sugiere que el COVID-19 no se transmite sexualmente

El COVID-19 es poco probable que se propague a través del semen, según científicos de la Universidad de Utah Health que participaron en un estudio internacional de hombres chinos que recientemente tuvieron la enfermedad.

El estudio fue publicado en la Fertility & Sterility , una revista revisada por pares publicada por la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva. En este, los investigadores no encontraron evidencia del virus SARS-CoV-2, que causa COVID-19, en el semen o los testículos de los hombres.

Aunque el estudio no fue lo suficientemente completo como para descartar por completo la posibilidad de que la enfermedad pudiera transmitirse sexualmente, las posibilidades de que ocurra, en base a este hallazgo limitado, parecen ser remotas.

Lee la nota completa en este LINK.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en el Perú: ¿Es una buena idea declarar inamovilización total tres días a la semana?