CORONAVIRUS EN PERÚ | ALERTA DE PANDEMIA | Últimas noticias de hoy 14 de abril EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 30 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de 1.9 millones de casos de contagios en 193 países y más de 120 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 10303 casos positivos y 230 fallecidos en el Perú.

Con relación al procesamiento de las muestras (moleculares y serológicas o rápidas) por coronavirus Covid-19, el Ministerio de Salud (Minsa) informa a la población lo siguiente:

Al 14 de abril de 2020 se han procesado muestras para 102 216 personas por Covid-19, obteniéndose, hasta las 00:00h, 10 303 resultados positivos y 91 913 negativos.

Personas muestreadas: 102 216

Pruebas moleculares: 33,366

Pruebas (serológicas) rápidas: 68,850

Negativas: 91 913

Pruebas moleculares: 26,839

Pruebas (serológicas) rápidas: 65,074

Positivas: 10 303

Pruebas moleculares: 6,527

Pruebas (serológicas) rápidas: 3,776

A la fecha, se tienen 914 pacientes hospitalizados con Covid-19, de los cuales, 132 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.

Del total de casos positivos que cumplieron su período de aislamiento domiciliario, 2 869 ya se encuentran con alta.

Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por Covid-19 a la fecha con 7 476.

Las siguientes regiones también presentan pacientes con Covid-19: Callao (908), Lambayeque (427), Loreto (357), Piura (224), La Libertad (166),Ancash (124), Cusco (106), Arequipa (99), Ica (76), Tumbes (69), Junín (68), Ucayali (32), Amazonas (25), San Martín (23), Cajamarca (19), Madre de Dios (19), Huánuco (15), Ayacucho (15), Moquegua (13), Pasco (11), Huancavelica (10), Apurímac (10), Tacna (09) y Puno (02).

Lamentamos informar que el Covid-19 ha producido la muerte de 230 personas en el país. Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor.

MULTAS DE ENTRE EL 2% y 10% de la UIT PARA QUIENES INFRINJAN CUARENTENA

No respetar la cuarentena no solo puede provocar contagios y detenciones, sino también sanciones monetarias. “No es que salgo a una pichanguita con los amigos de barrio o voy al mercado a hacer vida social. Quien incumpla (el aislamiento social) será merecedor de una multa”, dijo el presidente de la República, Martín Vizcarra, al anunciar la aprobación de un decreto que busca tener mayores herramientas para hacer respetar el estado de emergencia sanitaria, iniciado el 16 de marzo.

El mandatario remarcó que solo podrá salir una persona por hogar, cuando sea estrictamente necesario, para evitar las aglomeraciones que se han visto en los últimos días y que suponen un caldo de cultivo para el coronavirus, que ya ha causado 216 muertes en Perú. Se permite el tránsito para ir a mercados, farmacias y a entidades bancarias.

Coronavirus en Perú: anuncian multa a infractores del Estado de emergencia

COVID-19 ES DIEZ VECES MÁS LETAL QUE EL AH1N1, ASEGURÓ OMS

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, hizo este lunes una comparación con el nivel de mortalidad del nuevo coronavirus y la gripe AH1N1.

Según dijo en conferencia de prensa Adhanom, el COVID-19 es diez veces más mortífero que el virus responsable de la gripe A(H1N1), que surgió a finales de marzo de 2009 en México.

“Sabemos que el COVID-19 se propaga rápidamente y sabemos que es letal, 10 veces más que el virus responsable de la pandemia de la gripe de 2009”, señaló.

HABILITAN EQUIPO HUMANITARIO PARA EL RECOJO DE CADÁVERES

El Ministerio de Salud (Minsa) habilitó al equipo humanitario que estará a cargo del recojo de cadáveres de personas que mueran por el COVID-19, tal como fue anunciado hace unos días por el ministro de Salud, Víctor Zamora.

Según se puede leer en el diario El Peruano, se ha modificado la Directiva Sanitaria N°087-MINSA/2020/DIGESA para el manejo de cadáveres por COVID-19, que fue aprobada por la Resolución Ministerial 100-2020-MINSA.

Así, se especifica que el Equipo Humanitario de Recojo de Cadáveres (EHRC) estará a cargo de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS), las Direcciones Regionales de Salud (Diresa) y las Gerencias Regionales de Salud (Geresa) “en todos sus niveles de atención”.

SE ELIMINA LA RESTRICCIÓN DE TRÁNSITO

Martín Vizcarra, desde Tumbes, dio a conocer la serie de nuevas medidas que el Gobierno está tomando frente a la crisis por la propagación del coronavirus en el país. En ese sentido, el presidente de la República aclaró que, la eliminación de la restricción de tránsito por sexo publicada hoy un decreto supremo en el Diario El Peruano, rige a partir de hoy lunes 11 de abril.

“Como hoy se ha publicado el decreto supremo, (sus cambios) son vigentes a partir de mañana sábado (...) Se toman medidas en función del objetivo que queremos alcanzar, que haya distanciamiento social, que no haya aglomeraciones y que, de esta forma, podamos lograr que el virus tenga la menor posibilidad de movilizarse. Cuando tomamos una medida que no logra ese objetivo necesariamente, no tiene sentido sostenerla y mantenerla”, aseveró el mandatario.

¿POR QUÉ SIENTE LOS SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS SIN ESTAR ENFERMO?

El psiquiatra Enrique Bohórquez, presidente de la Asociación Psiquiátrica de América Latina y past presidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana, señala a Perú21 que sí, pero aclara que las molestias no se deben a la enfermedad que ellos manifiestan sino a una “somatización”, un proceso que se define como la manifestación de síntomas físicos de un problema psicológico.

“En este grupo de personas los síntomas son reales y pueden llegar a confundirlos, haciéndoles creer que han contraído una enfermedad, como el COVID-19. Es decir que si el paciente refiere que le duele la cabeza, es porque realmente siente un dolor físico, solo que la explicación de este malestar no es fisiológica; aquí el cuadro clínico es causado por la ansiedad y preocupación”, explicó.

CORONAVIRUS ES MÁS PELIGROSO EN PERSONAS MAYORES Y CON ENFERMEDADES PREVIAS

Las personas mayores y que tienen enfermedades previas como diabetes, hipertensión o enfermedades que suprimen el sistema inmunológico corren mayor riesgo de que, en caso de adquirir coronavirus, su cuadro pueda agravarse, alertaron este jueves especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La doctora Rosa María Wong, académica de la Facultad de Medicina, destacó que con base en antecedentes de otros coronavirus como el SARS o el MERS la enfermedad afecta “en promedio a personas de 45 años, pero causa mayor mortalidad entre mayores de 60 años” y su evolución es peor si existe otra enfermedad previa.

