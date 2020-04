Últimas noticias de hoy 13 de abril EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 29 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de 1,7 millones de casos de contagios en 192 países y más de 100 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 9784 casos positivos y 193 fallecidos en el Perú.

En cuanto a los hospitalizados hay 901 pacientes, de ellos 143 en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

Se han bajado un 20% de casos nuevos. Desde el 16 de abril existe una tendencia a la baja. Pacientes que permanecen en Unidad de Cuidados Intensivos han disminuido de 22% al 17%. La tendencia de muertes por COVID-19 se redujo al 14%.

SE ELIMINA LA RESTRICCIÓN DE TRÁNSITO

Martín Vizcarra, desde Tumbes, dio a conocer la serie de nuevas medidas que el Gobierno está tomando frente a la crisis por la propagación del coronavirus en el país. En ese sentido, el presidente de la República aclaró que, la eliminación de la restricción de tránsito por sexo publicada hoy un decreto supremo en el Diario El Peruano, rige a partir de hoy lunes 11 de abril.

“Como hoy se ha publicado el decreto supremo, (sus cambios) son vigentes a partir de mañana sábado (...) Se toman medidas en función del objetivo que queremos alcanzar, que haya distanciamiento social, que no haya aglomeraciones y que, de esta forma, podamos lograr que el virus tenga la menor posibilidad de movilizarse. Cuando tomamos una medida que no logra ese objetivo necesariamente, no tiene sentido sostenerla y mantenerla”, aseveró el mandatario.

Martín Vizcarra advierte que peruanos irresponsables están llevando la muerte a sus hogares

¿QUÉ SECUELAS DEJA EL CORONAVIRUS EN LAS PERSONAS DADAS DE ALTA?

Los análisis arrojaron que los infectados tras superar el mal tienden a una reducción pulmonar o falta de aliento. Según la investigación, publicada por el medio DW, tras padecer el COVID-19, la gente sufre de un posible efecto tardío.

“En algunos pacientes, la función pulmonar podría disminuir entre un 20% y un 30% después de la recuperación”, reveló el médico Owen Tsang Tak-yin, director del Centro de Enfermedades Infecciosas del Hospital Princesa Margarita, ubicado en Hong Kong.

Según la información analizada, las tomografías muestran una “neblina lechosa y vidriosa” en los pulmones. Ante esta situación, los científicos analizan la aparición de una fibrosis pulmonar en la que el tejido conectivo del pulmón se inflama, pero este cuadro estaría asociado con una detección tardía del virus y algunas complicaciones durante el aislamiento.

¿POR QUÉ SIENTE LOS SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS SIN ESTAR ENFERMO?

El psiquiatra Enrique Bohórquez, presidente de la Asociación Psiquiátrica de América Latina y past presidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana, señala a Perú21 que sí, pero aclara que las molestias no se deben a la enfermedad que ellos manifiestan sino a una “somatización”, un proceso que se define como la manifestación de síntomas físicos de un problema psicológico.

“En este grupo de personas los síntomas son reales y pueden llegar a confundirlos, haciéndoles creer que han contraído una enfermedad, como el COVID-19. Es decir que si el paciente refiere que le duele la cabeza, es porque realmente siente un dolor físico, solo que la explicación de este malestar no es fisiológica; aquí el cuadro clínico es causado por la ansiedad y preocupación”, explicó.

CONDICIONES DE LA OMS PARA LOS PAÍSES QUE BUSCAN SALIR DEL CONFINAMIENTO

Superar el pico de contagios

“Aunque se llegue al pico no hay que ‘desconfinar’ porque estas medidas han permitido evitar la congestión de los hospitales”, apunta el epidemiólogo Antoine Flahault.

Salir del confinamiento solo será posible más tarde “cuando haya un descenso” del número de casos, asegura Flahault, director del instituto de sanidad global de la universidad de Ginebra (Suiza) en declaraciones a la cadena de televisión France 2.

Por su parte el investigador Christian Bréchot “espera que a partir de mediados de mayo estaremos en una situación de desaceleración” que permita una “distensión progresiva”.

“No vamos a pasar del negro al blanco sino del negro al gris, con la continuación del confinamiento, en particular para una parte de la población”, indica Jean-François Delfraissy, presidente del consejo científico que asesora al gobierno francés sobre la epidemia.

Condiciones previas

Según este experto hacen falta varias condiciones antes de poner fin al confinamiento, la primera de ellas que caiga el número de casos de coronavirus COVID-19 en los servicios de reanimación de los hospitales.

El objetivo es que el personal médico pueda descansar tras el esfuerzo enorme de las últimas semanas y que los hospitales puedan reconstituir sus reservas de material y de productos médicos.

Además hay que esperar que disminuya la circulación del virus, con una tasa de transmisión (R) inferior a 1, lo que significa que una persona contaminada transmite de media el virus a menos de una persona (frente a las 3,3 personas del principio de la epidemia).

La tercera condición es que haya mascarillas suficientes para protegerse y tests para poder controlar la evolución del virus.

Control electrónico

Otra de las incógnitas sobre el coronavirus es el papel que tendrán los sistemas electrónicos para detectar a personas contaminadas.

Francia es prudente sobre la cuestión mientras Alemania espera poner en marcha una aplicación para teléfonos móviles, inspirada en lo que se hizo en Singapur, que permite el seguimiento individual y la identificación de las cadenas de contaminación.

¿Freno en verano?

Otra incógnita es si la difusión del coronavirus se frenará con la llegada del verano, como suele pasar con los virus respiratorios.

Es lo que ocurre con la epidemia de gripe en el hemisferio norte, que suele detenerse en abril, pero no se sabe si ocurrirá lo mismo con el virus SARS-CoV-2.

La situación en Singapur, donde el virus ha vuelto en los últimos días con fuerza pese a las temperaturas de 30º, ponen en duda esta hipótesis.

“Si no hay freno estival, las cosas serán más complicadas” para salir del confinamiento, asegura el epidemiólogo Antoine Flahault.

