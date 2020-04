Últimas noticias de hoy 09 de abril EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 25 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de 1,5 millones de casos de contagios en 192 países y más de 89 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 5 256 casos positivos de 48 465 pruebas realizadas y 138 fallecidos en el Perú.

Fuerte y directa. Pilar Mazzetti, jefa del Comando Operativo COVID-19, se refirió a la crisis que vive nuestro país por la pandemia del coronavirus.

En su mensaje, la exministra de Salud lamentó que las personas sigan siendo irresponsables al no respetar el aislamiento social obligatorio. “Hemos visto en el camino tumultos en los bancos y los mercados. Eso no se puede permitir”, dijo Mazzetti, quien estuvo en Arequipa acompañada del ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, para conformar el Comando Regional.

Pilar Mazzetti habla fuerte y claro sobre el coronavirus en el Perú.

Asimismo, Pilar Mazzetti hizo un llamado de atención a la ciudadanía: “El país ha cambiado. Si nosotros no nos hemos dado cuenta, estamos grave. Esto es una guerra. Recuerden, nosotros somos como el enemigo y a la vez soldados, así que aquí nos comemos nuestra diferencia y actuamos. Si alguien no actúa vamos a tener que proceder como en toda guerra, porque no actuar es traición en la patria".

La jefa del Comando Operativo COVID-19 también indicó que los crematorios no se dan abasto, tal como está sucediendo en nuestro país vecino Ecuador.

"¡Se nos está muriendo la gente! En Lima, donde dicen que todo tenemos, estamos comprando sistemas refrigerados para almacenar los cuerpos porque las empresas de cremación no se dan abasto, así estamos”, manifestó.

ECUADOR NO TIENE CÓMO ENTERRAR A SUS MUERTOS

Guayaquil, Ecuador, sufre por el coronavirus. Los hospitales ya no tienen capacidad para atender a los enfermos ni espacio para las personas fallecidas.

Las funerarias están llenas y que llegan alrededor de 170 muertos por día. Al mismo tiempo, el gobierno refuerza la fumigación para frenar el avance de la pandemia. La situación es crítica.

Sebastián Barona, coordinador nacional de la Federación de Funerarias, en entrevista al medio digital La Posta, aseguró que están teniendo problemas para el retiro de cadáveres y su procesamiento, especialmente en Guayaquil, epicentro de la pandemia del COVID-19 en Ecuador. "Tenemos a pacientes de COVID-19, los sospechosos y los que no son por este virus. El cuerpo con el virus debe ser cremado de manera inmediata y esto nos complica ya que también tenemos clientes bajo el sistema de previsión”, dijo.

PREOCUPACIÓN

En redes sociales se han difundido videos que muestran cómo en instalaciones sanitarias ya se agolpan las bolsas con cadáveres. El periodista ecuatoriano Carlos Vera asegura que hay de 30 a 40 cadáveres en el hospital de Guayaquil y que ante la ausencia de pruebas, los médicos están diagnosticando el coronavirus solo a las personas que manifiestan tener los síntomas.

La situación ha empeorado en los últimos días porque los tres grandes cementerios de Guayaquil tienen capacidad para cremar hasta 10 personas por día. Cada cremación toma unas dos horas, pero los fallecidos superan estos números.

Además reveló que se hará una especie de “fosa común”.

¿CRISIS DE GUAYAQUIL ES UN ADELANTO DE LO QUE PASARÍA EN AMÉRICA LATINA?

Muchos temen que Ecuador esté viviendo un adelanto de lo que se viene en el resto de América Latina, una región con muchas menos infecciones confirmadas que en Europa y Estados Unidos, pero con una escasez de médicos, camas en los hospitales y respiradores más grande todavía.

La mayoría de los 4.000 casos registrados en Ecuador se concentran en la provincia de Guayas, que incluye a Guayaquil, donde hospitales desbordados a menudo deben rechazar a pacientes del COVID-19 y otras enfermedades.

Jorge Wated, quien encabeza una fuerza de tareas del gobierno, dijo que las autoridades recogieron unos 520 cadáveres de personas que fallecieron en sus casas la semana pasada. Hasta el martes habían sido enterrados 146 y se esperaba que otros 50 fuesen enterrados durante el día, según declaró a una radio local. Agregó que a los servicios de emergencia ahora les toma unas 12 horas recoger un cadáver.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Coronavirus en Perú: Sube a 5256 casos confirmados por COVID-19 09/04/2020