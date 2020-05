Jaime Urbina Torres, alcalde de Tantará (Huancavelica), salió a defenderse y negó haberse escondido en ataúd para evitar intervención. En su defensa, el burgomaestre señaló haber ingresado al ferretro para saber un aproximado de sus medidas y aseveró que su intervención era saber las medidas.

En un mensaje público, la autoridad confirmó que la veracidad de la foto que se ha viralizado donde se le ve recostado dentro del ataúd.

Sin embargo, Urbina señaló que las circunstancias fueron otras y descartó haber intentado hacerse pasar por muerto para no ser detenido por la Policía.

“En esos momentos vi muy pequeño el ataúd y por eso, involuntariamente, me recosté. Estaba con el regidor. Mi persona se acercó donde están fabricando los ataúdes para verificar sus tamaño, la altura y el ancho. Por eso me recosté, no tiene nada que ver la intervención policial”, aseveró.

Asimismo, Urbina resaltó que la intervención se hizo en otro momento y en otro lugar. El alcalde manifestó que todo se trató de un malentendido y que no se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas.

“No estaba con ningún funcionario durante la intervención. Estaba con dos personas del pueblo, sin botellas o copas. Estábamos comiendo galleta con pan. No ven las consecuencias. Sé que todas las autoridades estamos en el ojo de la tormenta, pero tampoco pueden dañar malevolamente a mí a y mi familia”, concluyó.

