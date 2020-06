CORONAVIRUS EN PERÚ | ALERTA DE PANDEMIA | Últimas noticias de hoy 15 de junio EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 92 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus (COVID-19). El Ministerio de Salud anunció que el número de resultados positivos llegó a 229 mil 736 contagiados, y 6,688 víctimas mortales.

George Forsyth sobre Gamarra: “El Estado es el primero que impulsa la informalidad”

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, consideró que el Estado es el primero que impulsa la informalidad al no permitir una reapertura ordenada y controlada en el emporio comercial de Gamarra, pese a que se autorizó la reapertura parcial de sus operaciones desde este lunes 15.

En entrevista con ‘Panorama’, el burgomaestre consideró que la medida aprobada por el Poder Ejecutivo -a través del Ministerio de Producción- no va a solucionar el tema del comercio informal en las calles de Lima.

“El Estado es el primero que impulsa la informalidad. Acá lo estamos viendo de forma directa, tengo 5 mil puestos para darle a los informales, pero no se los podemos dar porque no lo permiten, pero los estamos empujando a trabajar en la calle. Obviamente esa visión es totalmente errónea, ya están acá, hagámoslo de una forma ordenada, no podemos taparnos los ojos ante esa realidad”, expresó.

Vendían certificados falsos de defunción por COVID-19 hasta por S/200

La División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional descubrió que personas inescrupulosas vendían certificados de defunción con diagnóstico de COVID-19.

Según un reportaje de ‘Cuarto Poder’, el certificado servía para que los deudos de alguien que no murió de coronavirus se ahorraran los engorrosos trámites funerarios en pleno estado de emergencia.

“Quieren aprovechar la rapidez y con el sello de esta persona que no es médico evitar el procedimiento. El sello era del médico, pero la rúbrica era de ella”, dijo el coronel PNP Jorge Gonzales Quispe, jefe de la Diviac.

Reactivar la economía y el empleo son los mayores retos del Gobierno para el 68% de encuestados por Ipsos

La última encuesta nacional urbana, realizada en la primera mitad de junio por Ipsos Perú, revela que para el 68% el principal desafío del Gobierno en los próximos meses será la reactivación de la economía y la generación de puestos de trabajo, dos factores que van de la mano.

Esa realidad se ve reflejada en la situación laboral de muchos peruanos, pues el 42% de los encuestados declaró, en este sexto mes del año, haberse quedado sin trabajo y sin ingresos, tras la cuarentena sucesivamente ampliada hasta fines de junio.

Cuando a los encuestados se les pregunta sobre su situación actual, el 31 % dice ser trabajador independiente que no está laborando por la emergencia, mientras que un 11% afirma haberse quedado sin trabajo tras ser despedido de su centro de labores.

Actividades en espera

Al respecto, lo preocupante de estas cifras es observar cómo el desempleo estaría afectando más a quienes integran los niveles socioeconómicos (NSE) más bajos: D y E (ver gráfico en esta página).

