En las últimas horas una serie de documentos, aparentemente oficiales, han estado circulando en redes sociales. En ellos se asegura que las autoridades encargadas del estado de emergencia por coronavirus han establecido un horario y cronograma para la compra de alimentos, medicamentos y combustible. Sin embargo, este comunicado es falso.

Según esta comunicación inexacta, los ciudadanos solo podrán abastecerse de productos de primera necesidad determinados días de la semana y dependiendo del último dígito de su documento nacional de identidad.

Fuentes del Ministerio del Interior (Mininter) consultadas por Perú21 descartaron la existencia de dicho documento y aseguraron que, salvo los horarios establecidos para el toque de queda (de 6 p.m. a 5 a.m. y de 4 p.m a 5 a.m. en las regiones de Loreto, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes), no existen otras comunicaciones al respecto.

Cabe mencionar que para informarse sobre las últimas disposiciones gubernamentales en el marco del estado de emergencia se debe recurrir a los canales oficiales de los ministerios y la Presidencia de la República.

