Elmer Huerta, doctor y profesor de la Universidad George Washington, explicó cómo sería una posible cuarentena focalizada por zonas y regiones, en caso de que se levante el estado de emergencia este lunes 25 de mayo.

De acuerdo al especialista, para tomar esta medida, será necesario tener información específica sobre el avance del COVID-19 a un nivel distrital en cada región

“En este caso las infecciones por coronavirus, son eventos locales de salud pública. No podemos decir cómo le va al Perú o cómo le va a Estados Unidos o cómo le va España. No. ¿Qué parte del Perú? ¿Qué parte de Estados Unidos? ¿Qué parte de España. Todo evento de salud pública es local. ¿Cómo se determina en la localidad estos eventos de infecciones? Con lo que se llaman muestreos. Si el Ministerio de Salud tiene ya lo que se llaman mapas distritales de casos positivos, entonces debe estar en condiciones de determinar en qué barrios hay más casos. No es que se cerca un distrito. Idealmente sería por barrios, por localidad. Esto solo se podrá hacer con estos datos. Eso lo debe tener el Minsa. Se debe determinar focos en los distintos distritos y regiones”, señaló a América Noticias.

Asimismo, Huerta indicó que estos mapas distritales de casos deben realizarse a diario.

BARRIOS Y NO DISTRITOS

“Esto se hace diario. No es de semana a semana o de mes a mes. Todos los días, en base a la pruebas del día anterior, deben determinar los focos en estos mapas distritales. Así se puede saber los lugares en los que están disminuyendo los casos, dónde ya se llegó a la meseta y dónde están aumentando. Así se hacen estos cercos vecinales o barriales”, aseveró.

Sobre la conformación de cercos en una cuarentena focalizada, Huerta manifestó que estos deben ser constituidos por zonas específicas o barrios y no por distritos completos.

“Para hacer estos cercos, se debe determinar los casos positivos, hacer pruebas a las personas con las que tuvo contacto. Monitorear estos casos y que permanezcan en sus casas. Eso es lo que determinan los cercos barriales. Con eso impedimos, que se produzcan más contagios. Esa familia y el resto del barrio debe permanecer en cuarentena. Esto es muy complicado y exige un ejército de gente. Me pregunto si el Ministerio de Salud lo tendrá. En Argentina están haciendo esto muy bien. Ellos van casa por casa a los barrios calientes haciendo pruebas y recomendado que la gente no salga”, expresó.

El especialista exhortó a los peruanos a permanecer en sus casas y solo salir si es necesario en caso de que el estado de emergencia sea levantado.

“Dicen que en los detalles está el demonio. Si es que se levanta el lunes la cuarentena, no salgan de su casa si no lo consideran necesario. En esta pandemia, el comportamiento individual forma el riesgo de la sociedad. Quédense en su casa, si no tienen que salir. No salgan, sino los contagios aumentarán y será peor”, concluyó.

