Si bien todas las actividades y negocios que impliquen la aglomeración de público serán los últimos en retomar su ritmo normal a fin de evitar la propagación del COVID-19, el fútbol es uno de ellos y cuando regresen quieren hacerlo tomando todas las precauciones. Es así que el club cusqueño Cienciano ha adquirido 200 pruebas rápidas de descarte de coronavirus para sus jugadores y su cuerpo técnico.

Estas pruebas deben llegar en 20 días de acuerdo al proveedor señaló el médico del club, Luis Vásquez, y estás se aplicarán previo triaje a los jugadores cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Central y el Ministerio de Salud.

"Dentro de Cienciano pensamos en la prevención, y por indicaciones del médico Luis Vásquez se estableció un protocolo de seguridad contra el coronavirus, el mismo que iniciará con la aplicación de las pruebas rápidas a todo el que trabaje en la institución", sostuvo Sergio Ludeña, administrador del cuadro rojo.

"No se puede arriesgar la salud por el fútbol, la salud siempre será primero y debemos asegurarnos que no hayan contagios a ningún nivel, aún no sabemos cuándo volveremos a las canchas, pero cuando lo hagamos será con todas las medidas preventivas del caso", acotó.

Por su parte, Jorge Alva, integrante de la Comisión de Asuntos Médicos de la Federación Peruana de Fútbol, adelantó que ya planean los protocolos que los jugadores deberán seguir para su retorno al campeonato. Estos incluyen en primer término la aplicación de la prueba de descarte de COVID-19 antes de cada partido, luego el uso de mascarillas, guantes y sobre todo, partidos sin presencia de público. Los lineamientos saldrían a la luz en un par de semanas más.

