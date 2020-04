El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que las personas que difunden o crean noticias falsas pueden ir hasta seis años a la cárcel.

La entidad detalló que quienes creen y propaguen lo que se conoce hoy como fake news, para obtener provecho o generar perjuicio a terceros pueden ser sancionados con penas de dos a cuatro años de prisión. Por otro lado, las personas que difundan información falsa que genere pánico y afecte la tranquilidad de la ciudadanía recibirán una pena de tres a seis años de cárcel.

El abogado penalista Luis Lamas Puccio explicó que estos delitos están contemplados en el Código Penal. No obstante, consideró que se debe establecer una línea divisoria entre la información que tergiverse la realidad y la opinión personal, pues esta última es un derecho de todo ciudadano, amparado en la Constitución.

Por su parte, el penalista Mario Amoretti precisó que la zozobra que persiguen crear los autores de las fake news se puede enmarcar en el delito de pánico financiero.

El especialista también dijo que se deben analizar los casos cuando las personas que comparten información no saben que se trata de contenido falso. “Se debe tener en cuenta el dolo a la hora de calificarlo como un delito o no. Muchos no tienen la intención de crear caos, sino de alertar por algo que creen verdadero”, apuntó el experto.

Para evitar ser parte de la cadena de desinformación se debe consultar fuentes oficiales y medios de comunicación.