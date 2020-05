Irresponsabilidad total. Un grupo de infractores de Iquitos celebró el Día de la Madre al ritmo de cumbia y bebiendo alcohol en la calle del sector Cardoso, distrito de Belén, en Iquitos. Poco o nada les importó la cuarentena obligatoria por el avance del coronavirus en su región y el país.

En el video de Canal N, se observa que nadie lleva ningún tipo de protección como mascarillas o guantes y además la alarmante presencia de menores de edad en la reunión sin medir las consecuencias en torno a un posible contagio.

“NO ME IMPORTA LO QUE SUFRAN”

Al indignante episodio en medio de esta pandemia, se suma la grave posición de uno de los participantes en torno a los muertos por el COVID-19.

“Puede haber miles de muertes (por coronavirus) pero mientras que mi vida familiar y mi vínculo amical no esté incluido, a mí no me afecta siendo sincero ah... a mí no me importa lo que tal persona sufra”, sostiene en tono burlón uno de los infractores.

Minsa reportó ayer 1 834 contagios por el virus en Loreto y un total de 161 muertos.

En Iquitos no respetan la cuarentena y se burlan del coronavirus. (Video Canal N)

