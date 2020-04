CORONAVIRUS EN PERÚ | ALERTA DE PANDEMIA | Últimas noticias de hoy 03 de abril EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 19 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de un millón de casos de contagios en 188 países y más de 53 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 1 595 casos positivos de 17 334 pruebas realizadas y 61 fallecidos en el Perú.

Según la página del Minsa, hasta el medio días de este viernes, se reporta 61 fallecidos por el COVID-19, seis decesos más que los registrados hasta ayer.

El Ministerio de salud cuenta, desde hoy, con la Sala Situacional COVID-19, donde se brindará la información en línea sobre la situación de esta enfermedad en el Perú.

A 61 fallecidos se elevó el número de muertos por coronavirus, según Minsa.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que los casos por coronavirus se incrementó a 1595.

RETIRO DE AFP

A través de El Peruano, la Superintendencia de Banca, Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones, explicó el procedimiento operativo para el retiro extraordinario de los fondos de pensiones (AFP), establecido en el Decreto de Urgencia N° 034-2020. El retiro del dinero entra en vigencia a partir de mañana viernes 03 de abril.

¿PARA QUIÉNES APLICA?

Aplica para todos los afiliados al SPP que, contando con recursos en su Cuenta Individual de Capitalización de Aporte Obligatorios (CIC) bajo administración de una AFP, al 31 de marzo de 2020 no registren acreditación de aportes obligatorios en la CIC respectiva por los meses cuyos devengues correspondan entre setiembre de 2019 y febrero de 2020.

¿CÓMO PUEDO RETIRAR MI DINERO DE LA AFP?

Presentación de solicitud

Los afiliados pueden ingresar su solicitud de retiro extraordinario a través de la página web CONSULTA RETIRO AFP que se habilitó esta mañana del viernes 03 de abril hasta el 27 de abril de 2020. Las AFP establecen los mecanismos de ordenamiento para garantizar la disponibilidad de los canales de atención de las solicitudes de los afiliados.

Recepción de la solicitud

Una vez recibida la solicitud, la AFP debe evaluar el cumplimiento de los requisitos señalados en el aludido Decreto de Urgencia y lo dispuesto en la presente circular, y, de resultar procedente, se comunicará al afiliado, quien recibirá el dinero en su cuenta bancaria, por lo que no es necesario acercarse a las agencias.

Plazo para obtener el dinero solicitado

Tras la evaluación se efectuará el desembolso del monto solicitado en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles de recibida la solicitud.

En caso de no resultar procedente, sea porque el afiliado no dispone de recursos en su CIC o porque registra aportes en el período referido en el numeral 1 de la presente circular, la AFP debe informar ello al afiliado en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, por los canales habilitados, guardando constancia de la comunicación realizada.

¿Cómo retirar dinero de mi AFP?

¿En cuántas partes puedo recibir el dinero?

Los pagos se realizan en una (1) armada hasta por S/ 2000 en el mes de abril. En caso el saldo de la CIC de un afiliado fuera menor a S/ 2000, la AFP pone los fondos en su integridad, a disponibilidad del afiliado para una solicitud de retiro, en el mismo mes de abril.

La AFP es la responsable de disponer el medio idóneo a fi n de hacer efectivo el pago, dadas las condiciones de la emergencia. Para tal efecto, las AFP podrán suscribir convenios con entidades del sistema financiero u otras que faciliten el pago cobertura ante eventuales siniestros de invalidez o sobrevivencia.

En el caso que con posterioridad al retiro extraordinario del fondo de pensiones se presente un siniestro de invalidez o sobrevivencia que tenga cobertura del seguro previsional, corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 12 de la Resolución SBS N° 1661-2010.

HOMBRES Y MUJERES CIRCULARÁN EN DÍAS DIFERENTES

Durante los nuevos anuncios por el estado de emergencia, el presidente Martín Vizcarra sostuvo que se ejecutarán “una variación de características de restricción” y le darán un “segundo martillazo” con el fin de achatar la curva para que el pico de la cantidad de personas que dan positivo día a día al coronavirus sea más baja.

"De esta manera se tendrá un mejor control de la curva que ha sido bueno, pero no tiene el resultado que quisiéramos. Vamos a darle un segundo martillo y esto es lo que quisiera explicar”, dijo el mandatario.

“Por este motivo se aplicará una nueva norma en la que los peruanos —tras una gran reunión con especialistas— podrán salir de acuerdo a su género; es decir, que por días intercalados solo podrán circular hombres y mujeres”, agregó.

Esta medida regirá a partir de mañana 03 de abril. Lunes miércoles y viernes solo podrán circular los varones, mientras que el martes, jueves y sábado transitarán las mujeres hasta el 12 de este mes. ¿Y el domingo? Nadie podrá caminar por las calles.