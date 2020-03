Algunos supermercados como Wong, Makro y otros de la capital han sido ‘saqueados’ por la gran demanda de productos de primera necesidad por personas que han caído en pánico debido a un posible desabastecimiento tras los 22 casos registrados de coronavirus COVID-19, hasta el momento, en el Perú.

Arrasaron con los rollos de papel higiénico, botellas de alcohol, jabones antibacteriales, múltiples materiales de aseo, y otros productos que luego trasladaron en sus camionetas.

Muchas personas han criticado estas actitudes, uno de ellos es el periodista Augusto Thorndike quien calificó de “egoístas” y “poco solidarios” a las personas que desabastecieron los anaqueles de los supermercados.

CCL LLAMA A LA CALMA

“La Cámara de Comercio de Lima instó a la ciudadanía a mantener la calma y evitar la compra masiva en los supermercados”, informó el periodista quien luego emitió su opinión al respecto. “¿Qué nos está pasando? ¿Qué es esto?, estamos hablando de gente que supuestamente está bien preparada, que tiene criterio. (…) Que poco sentido del compromiso cívico y de la responsabilidad”, expresó durante su noticiero en Canal N.

Augusto Thorndike califica de “egoístas” y “poco solidarios” a peruanos tras desabastecimiento de supermercados (HugoCurotto/ Gec)

“Qué clase de ejemplo le podemos dar a nuestros hijos si en medio de una crisis de salud de la magnitud que estamos viviendo tenemos este tipo de reacciones absolutamente incomprensibles, contraproducentes, además de egoístas”, continuó diciendo Thorndike

El conductor agregó que es “vergonzosa” la actitud egoísta que tienen algunos peruanos de no pensar en las necesidades de las otras personas.

“Yo voy y acopio todo para mí, dejo al resto sin la posibilidad de también tener acceso a estos insumos tan importante para la higiene, pero no me importa eso. Primero me salvo yo. Que poco sentido de solidaridad estamos mostrando los peruanos y la verdad que es vergonzoso y preocupante” (...)“¿Qué le pasa a la gente con el papel higiénico? Ahora uno va a comprar papel higiénico para uso normal y ya no hay”, concluyó el periodista.