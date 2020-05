Con un orden establecido y respetando las normas para evitar los contagios de coronavirus volverán a salir a las calles todas las unidades del transporte público, así lo anunció la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

María Jara, la presidenta de la ATU, sostuvo que se levante o no la cuarentena tiene que haber distanciamiento social dentro de las unidades o fuera de ellas.

“La ATU va a ampliar la oferta de transporte urbano. En este momento tenemos una restricción de salida del 50 % de unidades. Van a salir todas de una manera ordenada”, manifestó en Canal N.

Jara también pidió a la ciudadanía que tome conciencia de no salir si no es necesario. “No salir en horas punta, sino de 10 a.m. a 3 p.m. Pedimos al sector privado que disponga el trabajo remoto y horarios escalonados de ingreso y salida”, expresó.

“Es este escenario es necesario y fundamental la limpieza y la distancia social”, precisó.

