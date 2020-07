“¡Basta de mentiras! ¡Los pacientes se mueren! ¡Llica incapaz!” fueron algunos de los reclamos que un grupo de médicos del Hospital Honorio Delgado de Arequipa y familiares de pacientes infectados con coronavirus gritaron ante la llega del presidente, Martín Vizcarra, y la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. La indignación de los arequipeños se debe al desborde de los centros de salud por falta de insumos y personal, tal como lo denunció Perú21.

Vizcarra conversó durante 20 minutos aproximadamente con el personal de salud que estaba exigiendo más equipos de protección personal, oxígeno, duchas y médicos que ayuden a atender la alta demanda de pacientes infectados.

Ante los reclamos, el mandatario señaló que el Ministerio de Salud (Minsa) ha transferido los insumos necesarios al Gobierno Regional de Arequipa y que esta entidad es la responsable de implementarlos en los centros de salud de la región.

“A veces hay problemas de coordinación porque el sistema de salud funciona de manera descentralizada. El Ministerio de Salud transfiere todo a los gobiernos regionales, que son los responsables directamente”, dijo Vizcarra.

Durante todo el tiempo que los médicos hablaron con el presidente en la vía pública, la gente reclamó por la ineficiencia del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica. “No sean indiferentes, la gente se muere”, clamaban.

Los arequipeños también pidieron constantemente a Vizcarra que visite las carpas y el área de triaje del Hospital Honorio Delgado, donde, según señalaron, habían puesto a todos los pacientes que antes de la llegada del jefe de Estado se encontraban a la intemperie. Sin embargo, el presidente no accedió a ese pedido y se fue raudamente en una camioneta.

“Ya no hay pacientes en emergencias, ustedes han visto a todos los pacientes tirados ahí, pasando frío y ahora el presidente no va a encontrar ningún paciente. Los han metido en una carpa a todos. Todos están metidos ahí. No hay médicos, no hay personal que los vea. Están abandonados. Los han metido para que ellos (señala a Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti) no los vean”, declaró a la prensa una miembro del personal de salud a las afueras del hospital.

