En las últimas 24 horas se reportaron cinco nuevos casos de coronavirus en la región Arequipa. Cifra que, hasta hoy 26 de marzo, se elevó a 15 pacientes contagiados con COVID-19 en la citada región.

El gerente regional de Salud de Arequipa, Dember Muñoz, informó que los últimos contagiados son familiares de los primeros pacientes. Indicó que la región aún se encuentra en la fase 2 de la pandemia porque todos los casos son importados.

El funcionario precisó que uno de los ciudadanos extranjeros que llegó a Arequipa terminó contagiando a sus acompañantes. Los turistas se encuentran actualmente en aislamiento en un hotel de Alto Selva Alegre.

En tanto, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, confirmó el número de contagios en la sede del Gobierno Regional de Arequipa, durante una ceremonia donde se presentaron 20 unidades que se usarán para recolectar muestras a personas que posiblemente sean portadores del virus.

“Así como tenemos a nuestros héroes en primera línea, convoco al pueblo de Arequipa cumplir con el Estado de Emergencia. No salir de nuestras casas, solo para comprar medicamentos o alimentos, los demás en casa para que no incremente la cantidad de contagiados. En el norte del Perú hay más casos porque la gente no está en sus casas, tomemos conciencia”, señaló Cáceres Llica.