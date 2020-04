Los tiempos de coronavirus nos obligan a ajustarnos a una nueva realidad. El inicio del año escolar no será el mismo. Los alumnos no vestirán uniforme, no se abrazarán con sus compañeros al reencontrarse ni se despedirán de sus padres en la puerta del colegio. Este año las clases empezarán el 6 de abril y en casa. Recibirán educación de manera virtual por Internet, radio y televisión. Todo un desafío no solo para el gobierno, sino también para los estudiantes y padres de familia.

“Las bases del país son la salud y educación. Por cuidar la salud hemos restringido la educación, no solo en los públicos, sino también en los privados, tecnológicos y universitarios. No podemos sacrificar la educación. Por eso hemos aprobado que las clases comiencen el lunes 6 de abril de manera virtual”, anunció ayer el presidente Martín Vizcarra.

La medida abarca a un total de 6 millones 472 mil 861 alumnos de colegios públicos de educación básica regular, especial y alternativa.

Presencial en mayo

El ingreso a las aulas de manera presencial será el 4 de mayo y la asistencia se irá alternando, añadió en su habitual conferencia virtual del mediodía.

En principio, el inicio del año escolar estaba programado en los centros educativos estatales para el 16 marzo, pero ese día se inició el aislamiento social obligatorio, tras la aparición de los primeros casos de COVID-19, que ahora ya superan los 1,050.

“La propuesta va a ser una oportunidad de mejorar cualitativamente la educación, que esté más a tono con el avance de la ciencia y la tecnología. Tenemos que nivelar estos días que se han perdido y agarrar el ritmo de la educación virtual”, sostuvo el mandatario.

Vizcarra pidió a los colegios particulares no recargar en horas y tareas a los estudiantes para que puedan pasar tiempo en familia.

El ministro de Educación, Martín Benavides, por su parte, explicó que estas clases virtuales llegarán a los escolares con contenidos aprovechando el contexto de la pandemia para producir resultados y aprendizajes significativos, por ejemplo, en lo que es ciudadanía. Sin embargo, reconoció que habrá dificultades en el camino.

“Hemos logrado comprometer el apoyo de los directores regionales de Educación para que nos apoyen para llegar a los estudiantes de las escuelas rurales más alejadas”, subrayó.

La plataforma Aprendo en Casa comprenderá guías de aprendizaje, audios, videos, cuadernos de trabajo y otros recursos disponibles por nivel y por grado, las 24 horas del día.

Su programación semanal será de cinco días hábiles con actividades distintas por día, según el grado y el nivel del estudiante. La navegación y descargas en la página web Aprendo en Casa (www.aprendoencasa.pe) no generará consumo de datos a los usuarios (ver infografía).

En tanto, se anunció que desde el lunes se aplicará un plan de alimentación del programa Qali Warma a un millón 100 mil escolares.

Vacaciones intactas

El retraso del año escolar no afectará las vacaciones. El director regional de Educación de Lima Metropolitana, José Carlos Vera, adelantó que en julio y diciembre los menores podrán tener sus descansos.

“El ministro ha indicado que ya estamos en una situación de estrés y presión para los chicos. No queremos afectar las vacaciones de medio año y fin de año. Lo que vemos es que las horas escolares se verán reducidas y podamos hacer mayor énfasis en los aprendizajes a lograr”, dijo en una entrevista a América TV.

César Guadalupe, profesor investigador de la Universidad del Pacífico, en ese sentido, explicó que recortar vacaciones y sobrecargar de tarea no funciona como forma para recuperar las horas. “El aprendizaje no funciona como la producción de galleta, que puedes duplicar la receta. No funciona así. Los chicos necesitan reponerse”, indicó a Perú21.

Sobre el inicio virtual de las clases, indicó que era “impensable creer que el año escolar podría iniciar sin que las cosas estén totalmente claras”. Añadió que la estrategia educativa está dirigida no solo a los chicos, “sino a los hogares en su conjunto, sobre todo en formación ciudadana”.

Consideró que los padres deben tener en cuenta que los estudiantes necesitan hacer sus tareas de manera tranquila, en la comodidad de su hogar. “Hay que tener en cuenta que hay casas con problemas de espacio y la violencia doméstica no ha desaparecido. No hay que pensar solo en la educación individual, sino familiar”, añadió.

Clases empezarán en casa