Durante la emergencia por el coronavirus, muchos médicos, enfermeras y técnicos han tenido que poner un alto a sus funciones debido a que –por su edad o antecedentes clínicos- están más expuestos a contraer la enfermedad. Ellos pertenecen al grupo de riesgo.

En todo el Perú, alrededor de 31,000 trabajadores están en esa condición, detalla el Ministerio de Salud (Minsa). De la red de Essalud, son 13,060 personas mayores de 60 años o con alguna enfermedad preexistente.

Personal médico en riesgo a nivel nacional.

“Yo me siento impotente de no poder estar trabajando, atada de manos, como si fuera un pajarito sin alas, porque a mí se me formó para servir. Yo amo la enfermería, soy un ser humano para quien la vida y la salud no tiene precio”, cuenta una trabajadora del Hospital Alberto Sabogal, a quien llamaremos ‘Olga’.

'Olga', hospital Sabogal.

Ella tiene 15 años de servicio y está dentro del grupo de riesgo debido a que padece asma crónica, enfermedad que la ha llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en dos ocasiones. Además, sigue un tratamiento para la tiroides.

‘Olga’ propone poder trabajar desde casa dándole un seguimiento a los pacientes con COVID-19 a través de la línea telefónica. “Todos estamos en las condiciones profesionales y humanas para tratar con esos pacientes, pero queremos que se nos tenga en cuenta, que somos un personal vulnerable. A mí me da muchísimo miedo regresar al hospital por mi familia”, dice a este diario.

En la misma línea, se pronunció el enfermero Walter Cunya, del Hospital Octavio Mongrut, quien tiene 24 años de servicio. “Me siento melancólico, porque tengo tanta experiencia y no puedo salir a apoyar a mis compañeros”, sostiene.

Walter Cunya, hospital Mongrut.

Cunya tiene diabetes, pero aún así siempre ha estado presente “en la lucha” y pide a la ciudadanía respetar el aislamiento social durante esta emergencia.

En una entrevista con Perú21.TV el ministro de Salud, Víctor Zamora, detalló que los profesionales médicos con factor de riesgo serán reincorporados a una función, “hacer el seguimiento clínico de los pacientes en casa. Harán vía telefónica, con los médicos y las enfermeras, un seguimiento de los signos de alarma de los pacientes”. Por ahora, a los hospitales no volverán, dijo.

La Dirección General de Personal de la Salud del Minsa informó a este Diario que se encuentra trabajando la norma técnica “que permitirá que estos profesionales colaboren con la atención de los pacientes, a través de telesalud u otras iniciativas que puedan desarrollar”.

“Yo siento que me están necesitando, que falta mi apoyo”

(Martha Rumiche, técnica en Enfermería)

Martha Rumiche, hospital Carrión.

Hospital Carrión.- Cuando ocurrió la pandemia de la gripe A (H1N1), trabajábamos todos, era más tranquilo. Yo cuidé a los pacientes muy protegida. De todas formas, uno tenía temor de contagiarse, pero lo hacíamos porque es nuestra vocación. Ahora yo siento que debería estar ahí, que me están necesitando, que falta mi apoyo, porque hay déficit de personal. Tengo 32 años de servicio, de los cuales 25 he trabajado en UCI. Mis compañeros me dicen que me extrañan y que me necesitan, por los años de experiencia que tengo que es esencial para el servicio.

“Tengo temor de volver porque no sé en qué condiciones esté el hospital”

(‘Hilda’, técnica en Enfermería)

'Hilda', hospital Loayza.

Hospital Loayza.- Yo me preocupo porque tengo 43 años de servicio, pero aún no estoy jubilada y no sé si nos van a cesar. Estamos en incertidumbre. También tengo temor de volver a mi centro de trabajo porque ahí los pabellones están contaminándose más, entonces no sé en qué condiciones regresaría al hospital. Al menos yo tengo más riesgo, porque además sufro de asma. Yo siempre he trabajado, incluso me anoté para atender a pacientes infectados por el cólera en los ’90, igual cuando apareció el VIH, pero poco a poco han ido superando este tipo de enfermedades. El coronavirus es lo peor que nos ha tocado vivir.

“Me gustaría estar ahí porque somos profesionales de servicio”

(‘Lupe’, enfermera)

'Lupe', Hospital Regional Ayacucho.

Hospital Regional Ayacucho.- El primer personal que está en contacto con infectados por COVID-19 son los enfermeros. Los médicos dan las indicaciones, pero luego los enfermeros se quedan las 24 horas. Yo tengo más de 30 años de servicio y esta es una situación que no sabemos cómo resolver. Estoy en mi casa y, por un lado, siento tranquilidad, pero por otro no, al saber que mis compañeras están expuestas a muchos riesgos. El hecho de enfrentarse a una pandemia es difícil y ahora estamos ante un virus bastante mutante e incierto, desconocido. A mí me gustaría estar ahí, porque tenemos una profesión de servicio.

