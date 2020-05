CORONAVIRUS EN PERÚ | ALERTA DE PANDEMIA | Últimas noticias de hoy 6 de mayo EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 52 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de de 3.6 millones de casos de contagios en 193 países y más de 257 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció anunció 54 817 casos positivos de 429 458 muestras, 17 527 recuperados y 1 533 fallecidos.

COMUNICADO OFICIAL DEL MINSA

Al 06 de mayo de 2020 se han procesado muestras para 429 458 personas por Covid-19, obteniéndose, hasta las 00:00h, 54 817 resultados positivos y 374 641 negativos.

Personas muestreadas: 429 458

Pruebas moleculares: 70,344

Pruebas (serológicas) rápidas: 359,114

Negativas: 374 641

Pruebas moleculares: 51,840

Pruebas (serológicas) rápidas: 322,801 Positivas: 54 817  Pruebas moleculares: 18,504  Pruebas (serológicas) rápidas: 36,313

717 PACIENTES ESTÁN EN UCI Y CON VENTILACIÓN MECÁNICA

A la fecha, se tienen 5,729 pacientes hospitalizados con Covid-19, de los cuales, 717 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.

Del total de casos positivos, a la fecha 17,527 personas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud.

LAMBAYEQUE, LA 3ERA REGIÓN CON MÁS CASOS DE CORONAVIRUS

Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por Covid-19 a la fecha con 35 299.

Las siguientes regiones también presentan pacientes con Covid-19: Callao (4404), Lambayeque (3127), Piura (1914), Loreto (1559), Ancash (1256), La Libertad (1119), Ucayali (1076), Arequipa (790), Ica (708), Junín (632), Tumbes (443), San Martín (317), Cajamarca (301), Huánuco (259), Cusco (258), Huancavelica (181), Ayacucho (176), Amazonas (176), Tacna (160), Pasco (151), Puno (149), Moquegua (149), Madre de Dios (129) y Apurímac (84).

El COVID-19 ha producido la muerte de 1,533 personas en el país.

Reporte oficial del Minsa al 06 de mayo de 2020.

Tercer martillazo contra el COVID-19 no ha dado los resultados esperados

La presidenta del Comando de Operaciones COVID-19, Pilar Mazzetti, sostuvo este martes que la ampliación del estado de emergencia, entre otras medidas tomada por el Ejecutivo a fin de evitar más contagios y muertes a causa de esta enfermedad infecciosa, no ha dado los resultados como se esperaba.

“Este tercer martillazo, esta tercera medida que se ha tomado no ha dado los resultados como esperábamos. Todos queríamos que baje un poco más la pendiente de los casos”, declaró Mazzetti en diálogo con Canal N.

Asimismo, reconoció que algunos establecimientos de salud rebasan su capacidad por las noches, pese a las medidas que se están tomando para que no colapse el sistema de salud.

“Algunas noches vemos que en los establecimientos se nos sobrepasan y tienen que pasar varias horas para que nuevamente respiramos, tengamos libres las camas UCI. En la noche nuestras dificultades respiratorias se hacen mayores”, sostuvo.

“Creo que necesitamos seguir avanzando y nosotros los de salud seguir haciendo un esfuerzo para ir un poco más adelante. Por ratos hay establecimientos que sobrepasan, luego vuelve a la tranquilidad y luego sobrepasan, esto es riesgoso. Nos estamos proponiendo llegar a mil camas de UCI para fines de este mes”, agregó.

Sobre el incremento de casos positivos por COVID-19, Mazzetti enfatizó que se debe a diversos factores como la desobediencia de las personas para acatar la cuarentena.

“Yo creo que son factores múltiples, probablemente algunos de los factores más importantes es que quizás luego de 50 días las personas están tremendamente estresadas, problemas económicos y están buscando, sin tomar las precauciones necesarias, desplazarse a otros lugares. También están los que no respetan la cuarentena”, detalló.

Sobre la situación en nuestro país luego del 10 de mayo, día que acaba el estado de emergencia, Mazzetti detalló que dependerá del comportamiento de todos los ciudadanos para evitar más casos por COVID-19.

"Creo que lo que va a pasar va a depender de nuestro comportamiento.Ahora sí vamos a saber de qué estamos hechos los peruanos, dónde llega nuestra responsabilidad y el cariño que tenemos a las personas que están a nuestro lado. Estoy reflexionando mucho por el domingo que es el Día de la Madre y la vamos abrazar, podemos pasarle el virus. Tenemos que reflexionar”, enfatizó.

¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS CORRECTAMENTE?

Gobierno aceptó renuncia del jefe del INPE Gerson Villar

El gobierno aceptó la renuncia del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Gerson David Villar Sandy, que administrativamente se le conoce como presidente del Consejo Nacional Penitenciario. Así se ha informado en una Resolución Suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

Villar Sandy ocupada dicho cargo desde el pasado 24 de marzo, en reemplazo de César Cárdenas Lizarbe. En dicha fecha, también se designó a Rafael Eduardo Castillo Alfaro y Luis Octavio Bisso Pun, en los cargos de vicepresidente y tercer miembro del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, respectivamente.

La resolución está refrendada por el presidente de la República, Martín Vizcarra y por el ministro de Justicia, Fernando Castañeda.

Durante su gestión, y en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, se registraron varias reyertas en penales a nivel nacional, siendo la del centro penitenciario Miguel Castro Castro la más grave, con un saldo de nueve fallecidos.

En las manifestaciones, los internos exigían una mejora en el tratamiento sanitario por el avance del COVID-19 en las cárceles.

MITOS DEL COVID-19

‘No regresaremos a la normalidad, porque ya no hay normalidad’

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció sobre el incremento de personas transitando en las calles pese al vigente estado de emergencia por la propagación del coronavirus.

“¿Por qué hay más gente? Es un tema de responsabilidad de todos los peruanos. Ayer tuvimos reunión con algunos alcaldes. En comunicación con el gobernador de Piura, que me transmite un comunicado del Comando COVID-19 de Piura, me dice que para solucionar el problema, porque la gente no hace caso, es mejor poner toque de queda las 24 horas del días por una semana ¿Eso es solución? Eso no es solución”, señaló.

De acuerdo a Vizcarra, los ciudadanos no puede condicionar su comportamiento y cumplimiento de las normas a la presencia de las fuerzas del orden.

“No podemos poner el futuro en manos de las Fuerzas Armadas. El futuro está en manos de nosotros. ¿Voy a obedecer si hay Fuerzas Armadas o si hay tanques? ¿Así vamos a combatir una enfermedad? Es un tema de responsabilidad. Porque soy responsable, no salgo. Para cumplir las medidas no se necesita más militares ni más policías”, aseveró.

Asimismo, el presidente señaló el levantamiento del estado de emergencia no significa regresar a la “normalidad”

“Cuando salimos, no engañamos a la autoridad, sino a nosotros. Después vemos los hospitales en UCI abarrotados y vemos cantidad de personas fallecidas. ¿Por qué no relacionamos personas fallecidas con irresponsabilidad en la calle? ¿Hemos mejorado? Claro. No es que se levanta el estado de emergencia y regresamos al normalidad, ya no hay normalidad. Es una nueva convivencia”, sostuvo.

Gobierno otorgará bono económico de S/720 a policías, militares y personal penitenciario

El Gobierno otorgará un bono económico extraordinario de S/720 por un mes a policías, agentes penitenciarios y personal de las Fuerzas Armadas que se encuentran laborando en medio de la emergencia nacional para frenar el avance del COVID-19 en el país, según establece el Decreto de Urgencia N° 053-2020 publicado en el diario oficial El Peruano.

En el caso de la PNP, el bono aplica a los agentes que realizan acciones efectivas, permanentes y presenciales para garantizar el orden público y que acuden a focos considerados infecciosos por el Ministerio de Salud.

Se aclara que se encuentran excluidos como beneficiarios el personal policial con aislamiento obligatorio por formar parte de los grupos de riesgo de contraer COVID-19.

El bono tiene similares condiciones para oficiales, técnicos y suboficiales de las Fuerzas Armadas, no obstante se precisa que para el personal del servicio militar acuartelado la suma es de S/ 300.

Se señala también que el personal beneficiado es el que realiza acciones vinculadas a garantizar el aislamiento sanitario, apoyo médico, psicológico, transporte de víveres y servicio fúnebre en el marco de emergencia sanitaria.

Se excluye del bono a los que ocupan cargos de confianza o directivo, y aquellos que realizan actividades de carácter administrativo.

Para los agentes del Instituto Nacional Penitenciario y del Programa Nacional de Centros Juveniles el bono ha sido considerado para aquellos que trabajan en cárceles y centros juveniles y cumplen funciones vitales, que van desde el resguardo hasta la preparación de alimentos.

