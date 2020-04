Últimas noticias de hoy 11 de abril EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 27 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar la propagación del COVID-19 que ya deja más de 1,7 millones de casos de contagios en 192 países y más de 100 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 6 848 casos positivos de 65712 pruebas realizadas y 181 fallecidos en el Perú.

A la fecha, se tienen 788 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales 142 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.

Del total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario, 1 739 ya se encuentran con alta médica.

En todo Sudamérica, el Perú es el segundo país con mayor casos de pacientes recuperados por coronavirus después de Chile, quien tiene 6 927 casos de COVID-19 y 1 909 personas dadas de alta.

Argentina con 440 dados de alta de los 1 975 casos de infectados y Brasil, con 173 recuperados, sin embargo, es el país que más casos de coronavirus tiene en la región (16 368).

LIMA CON MÁS CASOS DE COVID-19

Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha con 4 933.

Las siguientes regiones también presentan pacientes con coronavirus: Callao (541), Lambayeque (326), Loreto (315), La Libertad (108), Piura (91), Ancash (88), Arequipa (85), Tumbes (68), Junín (58), Cusco (58), Ica (47), Amazonas (22), San Martín (20), Ucayali (14), Ayacucho (13), Cajamarca (11), Tacna (09), Huánuco (09), Pasco (09), Moquegua (08), Huancavelica (07), Madre de Dios (04), Apurímac (03) y Puno (01).

Coronavirus en Perú: Se eleva a 6.848 el número de contagiados por COVID-19

DESDE HOY SE ELIMINA LA RESTRICCIÓN DE TRÁNSITO

Martín Vizcarra, desde Tumbes, dio a conocer la serie de nuevas medidas que el Gobierno está tomando frente a la crisis por la propagación del coronavirus en el país. En ese sentido, el presidente de la República aclaró que, la eliminación de la restricción de tránsito por sexo publicada hoy un decreto supremo en el Diario El Peruano, rige a partir de hoy lunes 11 de abril.

“Como hoy se ha publicado el decreto supremo, (sus cambios) son vigentes a partir de mañana sábado (...) Se toman medidas en función del objetivo que queremos alcanzar, que haya distanciamiento social, que no haya aglomeraciones y que, de esta forma, podamos lograr que el virus tenga la menor posibilidad de movilizarse. Cuando tomamos una medida que no logra ese objetivo necesariamente, no tiene sentido sostenerla y mantenerla”, aseveró el mandatario.

COMANDO PARA LEVANTAMIENTO DE CADÁVERES

En el día 26 del estado de emergencia, el ministro de Salud, Víctor Zamora, informó esta noche que se creará un comando humanitario para recoger cadáveres de las víctimas del coronavirus.

“Un grupo va a morir en el hospital; otro, en la calle, en albergues o en sus casas. Para esto se creará un comando humanitario de levantamiento de cadáveres”, dijo en diálogo con RPP.

“El grupo humanitario que hemos creado responde a la necesidad de manejar los cadáveres con mucha dignidad y respeto”, agregó al mencionado medio.

Coronavirus en Perú: ministro de salud solicita donantes de sangre

