Grave denuncia. El padre del niño con coronavirus y tío del paciente cero, cuyo nombre no ha sido revelado por motivos de seguridad, denunció que el Ministerio de Salud no está monitoreando a su familia las 24 horas.

Además de no contar con supervisión médica, tampoco se les está entregando mascarillas para evitar el contagio. “Nosotros tenemos máscaras, en Minsa no nos proporciona, deberían proporcionarlas, hemos querido buscar en calle pero no hemos encontrado”, sostuvo.

A través de una entrevista telefónica a Panorama, aseguró que logró que se le diagnostique la enfermedad a su familia debido a la insistencia que mostró, porque en la clínica a la que asistió en un primer momento solo le dijeron que tenían gripe.

“En las clínicas no están informando. La clínica nunca le avisó nada al Minsa”, contó.

Tras sospechar que integrantes de su familia estaban enfermos con el COVID-19, se comunicó con las autoridades personalmente y recién se acercaron a su domicilio para hacer las pruebas.

Más temprano también había manifestado lo mismo al programa Domingo al Día: “Nosotros realmente no estamos monitoreados las 24 horas. Ayer solicitamos médicos del Minsa y después de muchas llamadas y varias horas recién se han apersonado para atender a uno de mis familiares”.