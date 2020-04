Tras los feriados de Semana Santa, y por primera vez para los estudiantes de escuelas públicas, la estrategia de enseñanza a distancia del Ministerio de Educación (Minedu), Aprendo en casa, regresará este lunes 13 de abril con clases recargadas de diverso contenido en sus plataformas de Internet, radio y televisión.

Además de Canal 7 y Radio Nacional, este proyecto del Minedu cuenta con el apoyo de aliados del sector privado, como la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (Frecuencia Latina, Panamericana, América TV, ATV y Global), que emitirá una hora de contenido especialmente orientado a alumnos de quinto de secundaria, a partir de pasado mañana.

También se han sumado a la estrategia el Comité de Radio (que agrupa a las emisoras del Grupo RPP, Grupo Panamericana de Radios y Corporación Radial del Perú), las 63 empresas afiliadas a la Asociación Peruana de Televisión por Cable, Willax TV, Exitosa TV y Cablevisión.

Incluso cerca de mil radios de todas las regiones decidieron retransmitir los materiales educativos emitidos por Radio Nacional.

PROGRAMACIÓN TELEVISIVA

A través de TV Perú, canal oficial del Estado, se difundirá el tema “Cuidamos a la madre tierra desde casa” entre las 10:00 a.m. y las 10:30 a.m. para los pequeños de educación inicial. La programación continuará de 10:30 a.m. a 11:00 a.m. con el curso de Ciencia y Tecnología para estudiantes de primaria y de 2 a 3 de la tarde con el curso de Comunicación para alumnos de secundaria.

Asimismo, TV Perú trasmitirá desde el lunes 13 las repeticiones de los programas emitidos la semana anterior. Esto entre las 8:00 a.m. y las 9:00 a.m. para inicial y primaria; mientras que las 2:30 a.m. se volverá a emitir la programación dirigida a secundaria.

PROGRAMACIÓN RADIAL

Respecto a la programación radial, por medio de Radio Nacional se difundirán contenidos para secundaria desde las 9:00 a.m. con el curso de Comunicación para estudiantes de 1° y 2°. Luego, a las 9:30 a.m. con la misma asignatura para los alumnos de 3°, 4° y 5°. Finalmente, de 10:00 a.m. a 10:15 a.m., se habilitará la programación para inicial y concluirá de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. con dos bloques de media hora para primaria.

El Minedu precisó que existe un bloque dedicado a educación básica especial, el cual se emite entre las 11:00 a.m. y las 12:00 p.m. De igual modo, hay otro para la educación básica alternativa, entre las 4:30 p.m. y las 5:30 p.m. Toda esta programación estará disponible en formato podcast, para ser escuchada en cualquier momento desde las redes del Ministerio de Educación y de medios aliados.

DATOS:

- La estrategia Aprendo en casa llega a través de la señal de TV Perú aproximadamente a un millón de hogares, equivalentes a 4.3 millones de personas.

- Los escolares con acceso a Internet pueden visitar las 24 horas del día los contenidos digitales elaborados por especialistas del Minedu en el portal www.aprendoencasa.pe/

