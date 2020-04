Últimas noticias de hoy 09 de abril EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 25 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de 1,5 millones de casos de contagios en 192 países y más de 89 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 5 256 casos positivos de 48 465 pruebas realizadas y 138 fallecidos en el Perú.

“Esta es una guerra, y es una guerra atípica porque cada uno de los que está aquí sentado es el soldado y a la vez, es el enemigo. Somos el enemigo porque tenemos la capacidad de pasar el virus a las personas que están cerca y somos los soldados porque también tenemos la capacidad de no pasarlo”.

Pilar Mazzetti habla fuerte y claro sobre el coronavirus en el Perú.

Con estas palabras, desde Arequipa, la exministra de Salud y actual líder del Comando de Operaciones COVID-19, Pilar Mazzetti, se refirió a la situación que atraviesa el país debido a la emergencia del coronavirus. Ella precisó que el principal objetivo del comando es salir de esta guerra con la menor cantidad de peruanos fallecidos y con la menor cantidad posible de personas dañadas.

“Los que salgan van a salir vivos pero van a estar dañados por fibrosis pulmonar, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, encefalitis, entre otros. Con esto les quiero decir que las cosas han cambiado, que el país que conocemos ya no es el país que conocemos, ya se acabó. Nuestra inmadurez social y política nos la tenemos que guardar en el bolsillo, este es el momento de crecer, no es el momento de quejarnos”, manifestó la funcionaria.

Durante una reunión llevada acabo con autoridades en Arequipa, Mazzetti reconoció la falta de equipos para atender esta crisis y cuestionó firmemente algunos procesos logísticos que se llevaron acabo para la exportación de insumos que se necesitaban en el país.

“Hay que ser claros, no hay equipos de ventilación asistida suficientes, no hay pruebas suficientes. Las circunstancias han hecho que ya no exista en el mundo la posibilidad de comprar, las fronteras están cerradas, todos nuestros pedidos del mes pasado están retenidos en China y los que están en otros lugares tienen que pasar por un cierto país muy poderoso que lo que ha hecho es confiscar el contenido de los aviones que aterrizan en su suelo”, expresó con preocupación.

Dijo que a nivel de los almacenes de productos de protección en los almacenes del sector salud, han habido ciertos problemas. “Acá voy a decir algo y lo siento a quién le caiga. Habían cosas que teníamos y necesitábamos en los almacenes pero han salido al extranjero, o sea nosotros dejamos que todo salga y qué nos queda”, cuestionó Mazzetti.

