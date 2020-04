Últimas noticias de hoy 09 de abril EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 25 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, para frenar la propagación del COVID-19que ya deja más de 1,5 millones de casos de contagios en 192 países y más de 89 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 5 256 casos positivos de 48 465 pruebas realizadas y 138 fallecidos en el Perú.

Esta semana la líder del Comando de Operaciones COVID-19, Pilar Mazzetti, tuvo una reunión con las autoridades de Arequipa para tratar la situación que afronta dicha región a raíz del también llamado coronavirus.

De manera muy directa, la exministra de salud exhortó a los funcionarios a implementar un centro médico para los casos confirmados. “Pero ya, no me vengan a hacer cuentos de lo que van a hacer, no quiero escuchar lo que van a hacer tampoco quejas, todos estamos hasta el perno. Lo que queremos escuchar es cómo se van a unir ustedes”, expresó.

Agregó que el país ha cambiado ya hora nos encontramos en una guerra donde todos somos enemigos y soldados. “Aquí nos comemos nuestras diferencias y actuamos y si alguien no actúa vamos a tener que proceder como en toda guerra, porque no actuar es traición a la patria en una guerra”, sostuvo.

Dijo que para ello, es importante tomar las medidas de prevención del caso, como limitar las reuniones incluso entre miembros del sector, quienes son más propensos a contagiarse pues están expuestos al virus. “Todos los que somos médicos acá más de una hora no podemos estar juntos, así sea en un ambiente abierto, no podemos porque nos contagiamos”, refirió.

“Se nos está muriendo la gente, en Lima, donde dicen que tenemos de todo, estamos comprando sistemas refrigerados para almacenar los cuerpos porque las empresas de cremación no se dan abasto”, señaló la funcionaria, quien además precisó que esta es la única oportunidad que tenemos para cambiar nuestra sociedad.

