Últimas noticias de hoy 11 de abril EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 27 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de 1,7 millones de casos de contagios en 192 países y más de 100 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 6848 casos positivos de 65712 pruebas realizadas.

Esta mañana, el presidente de la República, Martín Vizcarra, llegó hasta el distrito de Ate para inaugurar el nuevo hospital Anexo San Isidro Labrador de Essalud, ubicado en la avenida Nicolás Sanchez Ayllón, donde pese al estado de emergencia a nivel nacional, una gran cantidad de personas realizaba sus compras con normalidad en los mercados de los alrededores.

El nuevo Hospital Anexo San Isidro Labrador fue construido en tan solo siete días en un área de mil seiscientos metros cuadrados. (Foto: Fernando Sangama/GEC)

El mandatario, quien confirmó su presencia en el hospital a última hora, recorrió el área de hospitalización y la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) del centro médico, el cual fue levantando en tan solo 7 días. Vizcarra estuvo acompañado del ministro de Salud, Víctor Zamora, y de la presidenta ejecutiva de Essalud, Fiorella Molinelli.

La presidenta de Essalud informó que centro de salud cuenta con todos los implementos necesarios para atender a pacientes contagiados y sospechosos. (Foto: Fernando Sangama/GEC)

Vizcarra aprovechó la oportunidad para dirigirse a los millones de peruanos que cada día esperan el ansiado mensaje presidencial sobre la situación del COVID-19 en el país. Sin embargo, una vez más, omitió mencionar la cifra de fallecidos, que hoy asciende a 181 a nivel nacional. Tampoco anunció nuevas medidas para controlar el flujo de personas en zonas comerciales.

"Se han realizado casi 9 mil pruebas diarias y ya se registraron 65,700 casos confirmados. La vida de muchos depende de nuestro comportamiento. Las imágenes que damos en los mercados tenemos que cambiarla, no podemos seguir teniendo este tipo de aglomeraciones”, señaló desde el Anexo San Isidro Labrador, el cual ya es el tercer establecimiento destinado a atender la emergencia del coronavirus de forma exclusiva.

El presidente Vizcarra llegó a la inauguración tras un aviso de último minuto y emitió breve mensaje a la ciudadanía. (Foto: Fernando Sangama/GEC)

El primero fue el hospital de Ate del Ministerio de Salud (Minsa), que abrió sus puertas el pasado 25 de marzo, y el segundo fueron las dos torres de la Villa Panamericana y Parapanamericana en Villa El Salvador, que desde el 30 de marzo operan como centro de aislamiento para pacientes confirmados y sospechosos del nuevo mal.

En total, son cuatro carpas las que se levantaron en 7 días para atender la emergencia del coronavirus. (Foto: Fernando Sangama/GEC)

INTENSIVISTAS EN RIESGO

Si bien la estrategia de implementar espacios únicamente destinados a la atención de casos de coronavirus aumenta la capacidad de atención, el problema viene creciendo del otro lado de la moneda, en el personal de salud que trabaja en estos lugares y que está completamente expuesto a sufrir una infección.

Médicos de Essalud y contratados atenderán desde hoy a pacientes COVID-19 en dicho establecimiento. (Foto: Fernando Sangama/GEC)

Esto se refleja en el informe publicado por el Colegio Médico del Perú, el cual indica que ya hay 183 médicos en aislamiento por culpa de esta pandemia. De ellos, 11 se encuentran internados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Para el decano del colegio, Miguel Palacios Celi, la cifra real es 200, pues el reporte no considera a unos 10 doctores del Callao que han sido infectados con el virus. Su mayor temor es que de los 11 que se encuentran en UCI, 4 son intensivistas.

“Acaba de entrar una doctora a Piura y un intensivista a la UCI del Rebagliati. Hay otro en el Almenara. Todos en estado crítico y seguimos sin equipos de protección, el problema. Los médicos que se están infectando son los que atienden en la UCI, con mucho dolor estamos perdiendo intensivistas”, expresó a Perú21.

Decano del Colegio Médico del Perú mostró su preocupación por contagios de coronavirus entre personal médico. (Foto: Colegio Médico del Perú)

Advirtió que si esta situación no se revierte, profesionales de otras especialidades serán derivados a atender los casos críticos de coronavirus. “Esto no es lo ideal, pero va suceder. Ya pasó en el hospital Arzobispo Loayza, donde los cardiólogos, neumólogos y hasta emergenciólogos están peleando en la UCI, pero no es igual a si esos casos son vistos por un médico especializado”, explicó.

Es por esto que desde hace varias semanas, cuando se detectó el primer caso de contagio dentro del cuerpo médico del Perú, solicitaron una reunión con el Ejecutivo, a fin de plantear soluciones para mejorar la protección que reciben los profesionales de la salud. Hasta la fecha no han sido citados.

Reporte del Colegio Médico del Perú.

Palacios añadió que por su parte, el Colegio Médico está solicitando el apoyo de la empresa privada que tiene acceso a los implementos básicos de protección personal frente al COVID-19, como mascarillas, guantes y lentes especiales.

“Ya no sabemos qué más hacer, no podemos quedarnos esperando. Hacemos un pedido para que no se retengan los insumos y puedan ser donados al colegio para distribuirlos entre los médicos que vienen atendiendo la emergencia desde el día uno. No necesitamos aplausos, necesitamos protección”, manifestó.

DATOS:

Anteriormente, el hospital San Isidro Labrador de Essalud funcionaba como un nosocomio geriátrico. Los adultos mayores que se encontraban internados fueron trasladados a la clínica San Juan de Dios, en San Luis.

De las 300 camillas del nuevo Anexo del hospital San Isidro Labrador de Essalud , 24 cuentan con ventiladores mecánicos, monitores, coches de paro y aspiradores de secreciones en la UVI .

El decano del colegio, Miguel Palacios Celi, indicó que de los 25 mil médicos que trabajan a nivel nacional, solo 14 mil están atendiendo la emergencia del COVID-19, pues el resto son considerados personas vulnerables.

