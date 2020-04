El congresista Robinson Gupioc, de Podemos Perú (PP), contó a 'Cuarto Poder’ la razón por la que él y sus colegas de bancada contrajeron el nuevo coronavirus en pleno estado de emergencia. Gupioc fue uno de los 10 parlamentarios que dieron positivo para el COVID-19 en el país.

A inicios de abril, Gupioc fue diagnosticado con esta enfermedad. Pasó dos semanas de crisis, fiebres altas, dolores intensos y problemas respiratorios a domicilio. Ahora que ya superó lo peor, decidió narrar su propia experiencia. “Emocionalmente me encuentro como si hubiera vuelto a nacer, como si hubiera vuelto a la vida”, dijo.

El legislador señaló que se contagió con el COVID-19 durante la entrega de canastas en San Martín de Porres el martes 31 de marzo. La actividad fue organizada por el alcalde Julio Chávez, esposo de Leslye Lazo, representante de la bancada de Acción Popular en el Parlamento. Lazo también estuvo en dicho lugar supervisando. Luego se hizo público que la pareja fue hospitalizada por este mismo virus.

Pese al estado de emergencia implementado desde hace dos semanas, el viernes 3 de abril hubo Pleno presencial. Tampoco se prestó atención al pedido del Frente Amplio de realizarlo de manera virtual. Robinson Gupioc estuvo presente aquel día y, junto con otros congresistas de Podemos Perú, fue a almorzar al comedor. “Somos una bancada unida y, a la hora de almuerzo, salimos juntos a almorzar. Hemos estado promedio de nueve o diez congresistas, tratando de respetar la distancia. Pero es el único momento en el cual nos hemos quitado las mascarillas en su conjunto por el alimento que estábamos ingiriendo”, explicó.

El lunes 6 de abril en la noche, Gupioc presentó fiebre. Pocas horas antes, durante la tarde, tuvo una reunión con el ministro de Salud Víctor Zamora, y otros congresistas de su partido. Felipe Castillo, legislador de PP que también estuvo en el reparto de canastas, se ausentó por tener fiebre alta.

El miércoles 8, personal del Minsa llevó 358 pruebas rápidas y las aplicó a congresistas y trabajadores. Ninguno de los conocidos infectados en Podemos Perú dieron positivo aquella vez. “Me dijeron que no había problemas y que me vaya tranquilo”, afirmó Gupioc. Le prometieron llamarlo para darle seguimiento a su caso, pero no hubo mensajes. Tenía dolores de cabeza y fiebre alta. Así que optó, el jueves 9, por dirigirse a una clínica privada. Allí le tomaron una tomografía donde le dijeron que tenía neumonía. Luego le hicieron el descarte con una prueba molecular; le tomaron la muestra con hisopo, la misma que llevaron al Instituto Nacional de Salud. Aquella prueba le costó 159 soles, y, cuenta Gupioc que sin seguro, hubiera salido 700 soles.

El lunes 13 de abril le confirmaron que tenía COVID-19. En casa, contagió a su esposa y su pequeña hija. “Los seis congresistas (de PP) nos sometimos a la prueba rápida y los seis salimos negativos. Aaron Espinoza (también infectado) se sometió tres veces”, reclamó Robinson Gupioc.

LO QUE DICE LA OPS

La Organización Panamericana de Salud (OPS) ha monitoreado el avance del coronavirus en la región. En su reciente investigación titulada 'Información respecto a la detección por laboratorio del SARS-CoV-2′ manifiesta que, si bien existen otros métodos para diagnosticar la enfermedad, el protocolo de las pruebas moleculares “cuenta con una evaluación que ha sido publicada y respalda su desempeño en términos de sensibilidad y especificidad”.

Por lo tanto, el único protocolo que está avalado por la OPS es el de las pruebas moleculares. Este pronunciamiento abre, nuevamente, el debate de la eficiencia de las pruebas rápidas.

