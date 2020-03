Luego de que el presidente de la República, Martín Vizcarra anunciara que se ha elevado a 145 la cifra de contagiados por coronavirus en nuestro país, la ex ministra de Salud, Patricia García advirtió que este número seguirá creciendo en las siguiente dos semanas.

“Ahora se está buscando más casos (por eso la cifra de contagiados se ha elevado). Si buscas más casos tendrás más positivos. Es importante saber que hay positivos para que esas personas se pongan en cuarentena, luego encontrar a los contactos y asegurarnos que no tengan problemas más serios y también que no se produzca mayor transmisión”, señaló Patricia García

“En las siguiente dos semanas el número de contagiados va seguir subiendo pero tenemos que llegar a un momento en que el número de casos nuevos por día comience a estabilizarse y luego comience a bajar pero estimo que lo vamos a ver hasta el final de la próxima semana. Los resultados no se ven de manera inmediata, esto no es magia”, agregó la ex ministra.

Indicó que estas dos semanas de aislamiento social obligatorios serán días críticos y por eso las personas y los empleadores tienen que tomar esto de manera seria. "Hay gente que está acatando muy bien el aislamiento social obligatorio. Como peruanos podemos ser el ejemplo de cómo se puede combatir esto”, reflexionó.

Sobre el toque de queda

“Si es necesario tomar medida más fuertes de tal manera que la gente pueda entender que necesitamos disminuir los contactos y la transmisión en buena hora. Ojalá que esta medida (toque de queda) haga que todos tomen con mayor seriedad y no le saquen la vuelta. Lo que necesitamos es tomar acciones para reducir la transmisión, bajar el tamaño de la curva y reducir los casos que puedan complicarse”, añadió.