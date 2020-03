A raíz del incremento de casos de coronavirus en nuestro país y diferentes territorios del mundo, muchas personas han comenzado a sentir una preocupación que trasciende sus niveles normales.

Ante la incertidumbre que ocasionan la propagación de un virus de este tipo, que ya ha cobrado la vida de más de 4,200 personas y ha superado los 120,000 casos de contagio en más de un centenar de países, es importante mantener las medidas preventivas para contrarrestar la transmisión, pero también es relevante no descuidar la salud emocional y por ello aquí te damos algunas recomendaciones.

Según el decano del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, David Villarreal, en estos casos y aunque resulte difícil, es vital mantener la calma y tratar de transmitir este estado a las personas más cercanas.

El especialista manifiesta que existen tres maneras de alcanzar el bienestar emocional ante situaciones de crisis como la que propicia el COVID-19.

Según explica, la primera de ellas implica informarnos bien y por fuentes fidedignas respecto a las causas, síntomas y prevención de esta enfermedad. No obstante también sugiere evitar caer en la sobreinformación que podría, en el peor de los escenarios, causar cuadros de ansiedad. En este último caso, propone dejar por algunas horas el seguimiento de casos y cifras para reducir la sensación de peligro inminente o pánico.

“Lo primero que hay que hacer es planificar una estrategia, no desesperarnos porque el pánico podría desencadenar una crisis de ansiedad y me parece que no es para tanto. Además, tenemos que informarnos para saber frente a qué problema estamos (...) La desinformación es lo que va a traer más problemas, esa desinformación o la información distorsionada va a acarrear que las personas incrementemos nuestros niveles de ansiedad, tengamos angustia o pensemos que ya estamos con la enfermedad y desencadenar una histeria colectiva”, explica.

El segundo punto, según refiere, es conocer y aplicar adecuadamente las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias de nuestro país (lavado de manos, cubrirse al toser) para así tener el control de la situación y resguardarse de la posible infección del virus de Wuhan.

“Cuando nosotros sabemos como defendernos es como que tenemos herramientas y recursos para hacerle frente a este adversario. Entonces vamos a alcanzar la tranquilidad”, indica.

Villarreal añade que, de existir ya un estado de agitación desencadenada por la natural preocupación por enfermar, es importante reconocer los pensamientos negativos que generen un malestar y con ayuda de estrategias de relajación como respirar o proyección de ideas y recuerdos positivos poder hacerle frente.

Finalmente el psicólogo reitera la importancia de “conservar la calma” y , en el caso de sentir que no puede controlar los niveles de angustia, acudir a un especialista para iniciar una terapia que contrarreste los síntomas y evite la presencia de un estrés postraumático y otras enfermedades mentales colaterales.