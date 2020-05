Una irresponsable mujer y totalmente fuera de sí comenzó a despotricar contra los militares y policías en plena calle. Con su teléfono en mano se grabó durante largos minutos llamando a los uniformados “brutos”, “burros” y otros improperios, esto debido a que ellos les exigen a los ciudadanos arequipeños permanecer en sus viviendas para evitar el contagio del nuevo coronavirus COVID-19.

La mujer es Gladys María Castilla, una arequipeña que se hace llamar ‘La Jefa’ del Comando Vida y Salud, y no tuvo mayor reparo en quitarse la mascarilla para comenzar a atacar a los integrantes de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú. Ella alegaba que no necesitaba protegerse porque era seguidora de Dios.

"Es la sangre de Cristo que nos protege del diablo. Ordeno a los militares que se larguen de Arequipa si no Dios los va a matar. ¿Por qué no se largan estos militares a matar a Maduro? Vergüenza les debería dar”, indicaba.

“Ahora los militares en lugar de cuidar a los peruanos nos están amedrentando. El COVID-19 está en todos lados. Es un espíritu inmundo, para la ciencia es un virus y para el dios de los cielos es el demonio. Y el único que venció al diablo es Jesucristo”, dijo en un inicio.

“¿Y cómo nos vamos a movilizar. (...) Encima que nos han encerrado, qué es lo que pretenden. Entiende diablo, largo de Arequipa, fuera de Arequipa COVID-19”, agregó la intranquila mujer.

"Ustedes no son Dios, canallas, miserables, no hay nada. A ustedes no le tenemos miedo, yo solo tengo miedo al Dios de los cielos. Ladrón, opresor, hijo del diablo. Tampoco a los policías que son coimeros”, increpaba la mujer y aseguró que ‘Comando’ es el nombre del diablo.

Castilla, incluso escupió al piso y decía: "Escupo así a todos esos militares abusivos, a todos esos policías. A todo Arequipa, (las Fuerzas Armadas) no nos pueden oprimir”, y finalizó pidiendo ayuda a las autoridades de la región para que le retiren su apoyo a los miliares: “Basta de apoyar a los militares y policías sanguinarios. Defiendan al pueblo. El COVID está en todas partes, pero Jesucristo ha venido a salvarnos”.

VIDEO RECOMENDADO

Niños podrán salir a las calles