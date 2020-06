Coronavirus en Perú EN VIVO, 18 de junio: Todo lo que necesitas saber en el día 95 del estado de emergencia

CORONAVIRUS EN PERÚ | ALERTA DE PANDEMIA | Últimas noticias de hoy 18 de junio EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 95 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus (COVID-19). El Ministerio de Salud anunció el último miércoles que el número de resultados positivos llegó a 232 992 contagiados, y 6860 víctimas mortales.

Decreto sobre reactivación de conglomerados y centros comerciales se publicará el jueves

El Consejo de Ministros aprobó este miércoles el decreto supremo que autoriza la atención presencial en los conglomerados y centros comerciales, anunció la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres. Sin embargo, el documento recién será publicado mañana durante el día en diario El Peruano.

“Hoy aprobamos que los conglomerados puedan abrir sus puertas al público, como lo anunció el lunes el presidente”, indicó Cáceres a Latina.

Fuentes palaciegas confirmaron a Perú21Tv que el decreto supremo se publicará mañana, durante el día, como norma extraordinaria. Aún no se tiene precisión sobre las ciudades donde no se podrán abrir los centros comerciales. Sin embargo, el Ejecutivo adelantó que el decreto no aplicaría a las regiones con más contagios.

EsSalud se pronunció ante denuncia por falta de protección de los datos de pacientes con COVID-19 en herramienta Mapa del calor

EsSalud se pronunció ante la denuncia sobre una falta de protección de los datos personales de los pacientes contagiados de coronavirus (COVID-19) que se encuentran registrados en la herramienta informática denominada Mapa de calor.

A través de un comunicado, EsSalud remarcó que el Mapa del calor fue diseñado desde su inicio como una herramienta de trabajo interno y que “nunca” ha sido publicado en su portal web, por lo que no hay acceso al público.

El daño colaterla del COVID-19

Estado de emergencia: Lecaros plantea que el Poder Judicial reciba el 4% del presupuesto nacional

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, comentó hoy la necesidad de que su institución cuente con recursos equivalentes a no menos del 4% del presupuesto nacional para desarrollar un servicio rápido y eficiente cada año.

El magistrado sustentó ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso la propuesta presentada por su institución que modifica el artículo 145 de la Carta Magna para que se designe el porcentaje antes señalado para la administración de justicia.

“El proyecto de ley 1745 se presentó en el 2017 y nadie puede negar que la sostenibilidad de la autonomía judicial y, sobre todo, de la independencia jurisdiccional depende mucho de los recursos económicos que se den a este poder del Estado”, afirmó Lecaros.

