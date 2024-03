Giovanna Prialé - Presidenta de la Asociación AFP (AAFP)

“Con dedicación en defensa de los afiliados”

Permanecer desde 2016 como presidenta de la Asociación AFP (AAFP) no es coincidencia del destino ni tampoco suerte. Este reconocimiento a Giovanna Prialé lo respalda una impecable hoja de vida, con importantes cargos que le han permitido crecer profesionalmente, pasando por el sector público y privado.

Los éxitos de la AAFP en su gestión se deben a diversas acciones para la defensa de los afiliados, a través de su constante dedicación a la investigación, desarrollo e innovación de herramientas en el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Entre sus logros figuran la conversión del papel a lo digital, actualizaciones de la plataforma para afiliar y recaudar, creación del WhatsApp del afiliado, entre otros, que obtuvieron el apoyo de sus agremiadas.

“Una de las grandes características como presidenta es la representación pública, pero también la gestión a la interna, tanto de los recursos humanos como tecnológicos, poniéndolos al servicio del ciudadano y del afiliado”, explicó.

Día de reflexión

Hace 70 años era imposible escuchar testimonios como este porque una mujer con tales logros, conocimientos y cargo era inimaginable en el Perú. En el Día de la Mujer, Giovanna Prialé reflexiona sobre los retos que quedan por delante en el país: “El 8 de marzo es un día de reflexión. Es un día para comprometernos aún más con todo lo que tenemos que seguir luchando y avanzando por las mujeres que vienen después de nosotras. Todavía son pocas las posibilidades que tienen muchas mujeres para salir adelante porque las condiciones laborales son complejas. Tenemos que seguir empujando para que no existan estos paradigmas que limitan a las mujeres a realizar solo ciertos oficios o carreras. La mujer tiene que sentirse no solo apoyada, sino que el varón tiene que sentir que hay un respeto mutuo”.

Además de contar con el decidido respaldo profesional de sus agremiadas, algo primordial que tiene la presidenta de la AAFP es el incondicional apoyo de su familia, en la que sus dos hijos son sus mejores motores de aprendizaje.

Madre y profesional

“Las mujeres que somos madres tenemos la posibilidad de contribuir a que los chicos tengan un entorno seguro y ver el ejemplo que tú les puedas dar, pero al mismo tiempo tienes el regalo de crecer y aprender con ellos. Eso es muy valioso porque tenemos que reconocer que los jóvenes tienen mucho que dar para enseñarnos, como nuevas formas de ver el mundo, lo que permite enriquecer la capacidad que tiene la mujer para integrarse y aportar valor a su trabajo diario”, concluyó.

Madeleine Casanova - Bodeguera y socia de la Asociación de Bodegueros del Perú

“Las bodegueras nos apoyamos mutuamente”

Entre 2014 y 2015, Madeline Casanova empezó a vender productos de bazar y algunos juguetes a las afueras del mercado Inca Pachacútec del distrito de Villa María del Triunfo. Su carisma y sus mejores precios comparado al de su competencia al interior del establecimiento le permitió hacerse conocida y preferida sus clientes.

Si bien, empezó de manera ambulatoria, afortunadamente nunca fue retirada ya que vendía sus productos en la puerta de la vivienda de su amiga María Elizabeth Bravo que quedaba estratégicamente frente al mercado. Ella, muy amablemente, le alquilaba el espacio a S/1 para que Madeline pueda llevar algo de comer a su pequeño hijo que recién iniciaba el primer grado de primaria.

Pasaron tres años los que Madeleine trabajó como ambulante, ganando un renombre en zona. A la competencia no le convenía tenerla de rival, fue así como le ofrecieron alquilar un puesto en el mercado.

Nueva etapa

La nueva etapa fue tan bien que luego decidió comprar un puesto más grande. Pasaron algunos años con altas y bajas, pero la implementación de algunas reglas internas relacionadas a las ventas terminó por incomodarla, por lo que empezó a planear otra alternativa.

La decisión merodeaba por su cabeza, era arriesgada, pero debía de tomarla. Madeleine vendió su puesto y ese dinero lo invirtió para implementar una bodega en su casa. Sacrificó la sala que estaba en el primer piso y la convirtió en una bodega A1. Un espacio repleto de golosinas, gaseosa, abarrotes, productos de limpieza, licores, útiles escolares y hasta calzado.

Con casi 9 años cumplidos en este negocio, Madeleine supo salir adelante a pesar de todas las adversidades e incluso se afilió a la Asociación de Bodegueros del Perú por un video de Tik Tok que vio en su celular.

Eso le permitió mejorar sus habilidades y conocer a otras colegas que se convirtieron en sus mejores amigas ‘Las Chicas del Sur’, un grupo de mujeres bodegueras de los distritos del sur. Además, pudo reforzar sus conocimientos viajando a varios países como parte de la asociación.

“Me siento orgullosa de lo que he logrado porque gracias al sacrificio es que he podido sacar adelante a mi hijo. De ser mujer me siento orgullosa porque he podido y sé que puedo dar mucho más. Un poco ha avanzado con el empoderamiento porque antes las mujeres no teníamos esas mismas oportunidades”, detalló.

El orden, su manera de ser y la atención son las características que distinguen la bodega de Madeleine de las otras bodegas, pero más allá de intentar aislarse y buscar su propio éxito, ella entiende que como una nueva referente tiene una responsabilidad, no solo como bodeguera, sino también como mujer emprendedora.

Apoyo mutuo

“Con mis amigas bodegueras nos apoyamos mutuamente porque la idea es que como mujeres nos apoyemos todas juntas. Si yo puedo, todas podemos juntas. Si yo he crecido yo quiero que todas crezcan de esa misma manera sin ningún obstáculo”.

En el Día de la Mujer, Madeline considera que aunque falta mucho por avanzar, las condiciones han ido mejorando para tener una mejor sociedad para las mujeres. “Antes solo se veía que los hombres tenían las oportunidades de obtener un puesto de trabajo, pero ahora hay muchas mujeres con capacidades, que tienen esa misma posibilidad de empoderamiento para manejar una empresa. Llevo muy bien a cabo mi bodega, organizo mis gastos. Las mujeres hemos evolucionado un montón, aportamos mucho a la sociedad. El mensaje que les darías a las mujeres emprendedoras en el negocio de las bodegas es que luchen por sus sueños, sean persistentes. Ellas también pueden alcanzar lo que yo he alcanzado. Obstáculos van a haber, pero todo depende de uno. La fuerza que tú le pongas y la fe en Dios”, finaliza.

Gisella Bellido Chichizola - Gerente de Red Propia–Repsol

“La innovación es clave para el desarrollo”

En año y medio al frente de la Gerencia de la Red de Estaciones de Repsol, Gisella Bellido Chichizola ha tenido el gran reto de rediseñar y digitalizar todos los procesos administrativos y operativos de la red poniendo foco en la eficiencia y en la optimización de tiempos para una mejor gestión de los recursos.

Prueba de ello son las herramientas digitales como por ejemplo el App Repsol One que permite a los jefes de Estación realizar la mayoría de sus tareas administrativas desde su celular, así como acceder a todos los reportes de ventas y controles necesarios para la gestión diaria y toma de decisiones.

En su crecimiento profesional tuvo que superar muchos obstáculos. Su personalidad flexible y práctica, va de la mano con la innovación: siempre abierta a nuevas ideas

“Hemos apostado por la innovación implementando la primera estación 100% autoservicio del Perú con muy buena acogida. Actualmente tenemos 3 estaciones de servicio operando bajo esta modalidad y este año seguiremos creciendo en número de estaciones”, precisa.

En ese contexto, hace 2 meses también lanzaron la primera tienda 100% automática “Sprint Express” que consiste en un formato innovador con máquinas expendedoras y permite una implementación muy rápida en estaciones que no cuentan con espacio para una tienda.

Liderazgo

“Creo que el empoderamiento de la mujer en el Perú ha mostrado algunos avances importantes en los últimos años, cada vez existen más mujeres laborando y asumiendo puestos de liderazgo; asimismo, la tasa de participación de la mujer peruana en el mercado laboral es relativamente alta comparada al promedio de Latinoamérica”, señala.

Precisa que en nuestro país el problema no está en la cantidad de mujeres que trabajan, sino en el tipo de empleo, en la calidad del mismo y el nivel de ingresos que generan; en ese sentido, añade, el Estado debe de seguir trabajando en la creación de políticas e implementación de medidas que promuevan la formalidad de los empleos e impulsen la educación.

Se considera una persona empática, comunicativa y centrada en las personas, pero a la vez firme y exigente cuando la situación lo amerita. “Para mí lo principal es el talento humano y busco ser una líder cercana a mi equipo. El fomentar un buen ambiente laboral es crucial para que todos nos sintamos bien y contribuyamos al logro de los objetivos”, subraya.

¿Qué horizonte observa sobre el potencial y el desarrollo de la mujer en el futuro del país?

“Creo que hay muchísimo potencial y que aún nos falta mucho camino por recorrer en cuanto al desarrollo de la mujer como pieza fundamental para el desarrollo económico del país, en ese sentido también pienso que el futuro dependerá de lo que hagamos en el presente como Estado y como sociedad.

Si seguimos promoviendo políticas inclusivas y empoderando a las mujeres fomentando su participación en diferentes niveles y sectores de la actividad económica, estoy segura que estaremos contribuyendo a la mejora de la economía y a la reducción de la pobreza”, finaliza la administradora de empresas y de marketing.

Coronel PNP Shirley Asto - jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú

“Mi objetivo es comandar la institución policial”

El 19 de enero de este año, la coronel PNP Shirley Asto fue designada jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP), convirtiéndose en la primera mujer en obtener este cargo. Una impecable carrera de 25 años fue el requisito fundamental para este logro.

La policía, que ahora es una inspiración para cientos de miles de mujeres peruanas, tenía su camino claro desde que egresó en 1998 de la Escuela de Oficiales de la Policía. “Por su puesto, desde el momento que postulé a la escuela de oficiales, mi objetivo era llegar a ser general y por qué no a comandar la institución policial”, responde la también madre de un adolescente.

Sin embargo, el inicio no fue nada fácil. Su familia quería que estudie Medicina en la universidad. Ya como policía le encargaron tareas administrativas, pues solo los varones hacían labores operativas. Hoy, al frente de la División de Tránsito, su unidad ha impuesto más de 80 papeletas a malos conductores que quieren sobornar a las agentes para evitar una amonestación.

Susana Saldaña - Presidenta de la Asociación Gamarra Perú

“Me satisface vivir, trabajar y defender Gamarra”

“Tú tienes que ser diferente a los demás costureros”, fue la frase que marcó el éxito de la empresaria textil Susana Saldaña (41). Fernando, su primer jefe en un taller de Los Olivos, le dio este consejo cuando apenas era una jovencita con conocimientos aprendidos en casa. “Lo que los demás costureros no querían hacer, yo lo hacía, y me sirvió muchísimo porque aprendí todo”, agrega. Cuando cumplió la mayoría de edad, se presentó a una empresa exportadora y fue admitida.

Se matriculó en Senati en la carrera de Industria Textil y de Confecciones, donde aprendió sobre calidad y desarrollo del producto. Ya empoderada de conocimientos abrió su negocio de ropa femenina en el conglomerado comercial más importante del país. Allí fue elegida presidenta de la Asociación Gamarra Perú, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo.

Ni las bandas criminales que lotizan espacios públicos, ni la fibromialgia que la aqueja, ni su condición de mujer han podido vencerla: “Tengo satisfacciones todos los días: por vivir, trabajar en Gamarra y defender mi sector”.

