El país no solo está en recesión, sino que también está paralizado en cuanto a infraestructura. Según la Contraloría General de la República, al 30 de junio del 2023 se registran un total de 1826 obras públicas paralizadas a nivel nacional, pertenecientes a los tres niveles de gobierno, las cuales no se han concluido y no reportan ningún avance en su ejecución física durante más de seis meses. De ese total, más del 50% pertenecen a los sectores de intervención Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local).

El total de obras públicas paralizadas, a junio último, tienen un monto de inversión de S/ 24 mil 090 millones, de los cuales falta ejecutar un saldo de más de S/ 11 mil 776 millones.

Según el “Reporte de obras paralizadas en el territorio nacional a junio 2023″, publicado en el portal web de la Contraloría General, existen 485 obras públicas paralizadas que corresponden al sector de intervención Transportes y Comunicaciones, lo que equivale al 26.6% del total, mientras que otras 440 son del sector de intervención Vivienda, Construcción y Saneamiento, que representan al 24.1%.

En tercer lugar, aparecen las obras paralizadas del sector de intervención Educación, las cuales suman 267 y equivalen al 14.6% del total, luego están 243 obras del sector de intervención Agricultura (13.3%), 59 del sector de intervención Salud (3.2%), 16 del sector de intervención Cultura (0.9%), y 316 son de otros sectores (17.3%).





Obras por departamento y nivel de gobierno

Los departamentos que concentran el mayor número de inversiones paralizadas son Cusco (293 obras), Puno (228), Áncash (125), Lima (121), Ayacucho (120), Apurímac (104) y Cajamarca (97). En tanto que el Callao (4), Tumbes (8), Madre de Dios (16), Ucayali (21) y Pasco (26) registran las menores cantidades de obras públicas paralizadas

El resultado del reporte de la Contraloría se basa en el análisis y la verificación de la información registrada en las fuentes oficiales del Estado, como el Sistema Nacional de Obras Públicas (Infobras), el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y el sistema Monitor donde se registran las intervenciones de la Reconstrucción con Cambios (RCC), la cual ha sido verificada por los Órganos de Control Institucional (OCI) a nivel nacional

Por nivel de gobierno, el mayor número de obras paralizadas corresponden a Gobiernos Locales con el 73.6% del total (1344 obras con un costo actualizado de S/ 5 mil 991 millones), seguido del Gobierno Nacional con 15.6% (284 obras por S/ 9 mil 627 millones) y el nivel de Gobierno Regional con el 10.8% (198 obras por S/ 8 mil 472 millones).





Por nivel de avance físico

El reporte también presenta una clasificación de las obras paralizadas en función al porcentaje de avance físico, según la información proporcionada por el portal Infobras, donde se aprecia que la mayor cantidad de obras (218) registra un avance físico del 80% a 90%, representando un monto de inversión de S/ 1387 millones, seguido de 216 registros que se encuentran con un avance físico del 60% a 70% con un monto de inversión de S/ 1880 millones.





Motivos de paralización

De acuerdo a la información registrada por las propias entidades públicas, el 19.3% del total de obras paralizadas es debido a la falta de recursos financieros y liquidez, el 15.0% por incumplimientos contractuales, el 4.5% debido a discrepancias, controversias y arbitrajes, mientras que el 2.1% se debe a conflictos sociales, el 1.7% por deficiencias en el expediente técnico, y el 1.0% a eventos climáticos, entre otras causales

De total de obras paralizadas, 121 corresponde a la Reconstrucción con Cambios, por una inversión de S/ 1442 millones, de las cuales 47.1% corresponde al Gobierno Nacional, 11.6% al Gobierno Regional y 41.3% a los Gobiernos Locales.

Para acceder al “Reporte de obras paralizadas en el territorio nacional a junio 2023″ de la Contraloría General y conocer el listado de obras paralizadas por región, ingrese a este link.





