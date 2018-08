El viaje que el gobernador de La Libertad , Luis Valdez, realizó a Georgia, del 16 al 20 de julio, podría pasarle factura. El pleno del Consejo Regional aprobó enviar a la Contraloría General de la República un informe respecto al presunto incumplimiento de Valdez al Acuerdo Regional N° 038-2018-CR, que disponía que durante su periplo por el extranjero deje en su cargo al vicegobernador regional.

Con esta medida se busca que la Contraloría, luego de investigar toda la documentación, determine si la autoridad regional incurrió en alguna falta o delito que merezcan una sanción.

La disposición no se habría cumplido porque desde el 7 de junio no había nadie en ese cargo, debido a que Julio Miyamoto solicitó licencia para postular como gobernador en los comicios de octubre próximo.

Los consejeros cuestionaron que Valdez habría conocido de la licencia de Miyamoto y en vez de informar al Consejo para la elección de su sucesor decidió viajar y encargar la dirección del gobierno regional al gerente Jesús Torres.

Además, en sesión se aprobó exigir un informe al gobernador sobre los beneficios que la región habría obtenido en su participación en la Quinta Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) en Georgia. Asimismo, se oficiará al gerente general del gobierno regional, Jesús Torres, para que dé cuenta de las acciones administrativas hechas ante la solicitud de licencia de Valdez.

LLUVIA DE CRÍTICAS

El consejero apepista Dante Chávez aseguró que el gobernador no debió viajar porque no dejó a nadie para reemplazarlo. Mientras que Omar Zavaleta, consejero de oposición, señaló que “aquí está claro que hubo un incumplimiento del acuerdo. El señor gobernador, una vez más, se está burlando del pleno. Se supone que si no hay gobernador está el vicegobernador, pero no hemos tenido a nadie”.

Perú21 intentó comunicarse con Valdez pero no contestó las llamadas porque sostenía reuniones en Lima en diversos ministerios. Sin embargo, en su momento dijo estar dispuesto a que lo investiguen.