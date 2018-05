Contraloría auditará obra de la Plaza de Armas de Trujillo

Por: Alan Benites



La Contraloría Regional de La Libertad iniciará una auditoría a la obra de remodelación de la Plaza de Armas de Trujillo en junio debido a las denuncias por presuntas irregularidades.

Así lo informó el contralor Ronny Rubina , quien precisó que las pesquisas buscarán detectar posibles deficiencias en los trabajos o supuestas sobrevaloraciones , tal como también denunciaron regidores de la comuna trujillana en el Ministerio Público.

Señaló que para ello se revisará el expediente técnico, el proceso de licitación y la relación de trabajadores. Incluso, no descartó que se pueda retirar un pedazo del piso para hacer las pruebas correspondientes para que se determine si se usaron o no materiales adecuados para los trabajos.

“Sí, está programado y se va a ejecutar. El próximo mes se está iniciando (la auditoría). Seguramente se tienen que hacer las pruebas de ingeniería correspondientes. Trabajamos muchos años revisando obras públicas”, indicó.

Ronny Urbina agregó que la comuna ya les entregó toda la información que solicitaron.

ALCALDE SE PRONUNCIA

Al respecto, el alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza , aseguró que no le preocupa ni le teme a esta auditoría. “Que hagan su trabajo, no hay porque temer. Ni la Plaza de Armas ni ninguna obra que durante nuestra gestión se haya hecho tenemos miedo que se audite. En la sociedad siempre van a haber críticas por lo que hagas o por lo que no hagas”, precisó.

Para el burgomaestre, además, esta investigación estaría politizada, porque, según refirió, solo han puesto en la mira sus obras y no las que se ejecutaron durante la gestión de Alianza para el Progreso (APP).

“Se preocuparon así por el complejo Chicago (cerrado en 2014); por el Teatro Municipal, que hubo un exceso S/2 millones 500 mil; o el baipás (del óvalo Víctor Raúl) con exceso de S/ 2 millones 500 mil”, dijo.

DATOS

- El costo de la remodelación de la Plaza de Armas de Trujillo ascendió a S/3 millones 113 mil. Esta obra ya fue revisada en setiembre pasado por la Contraloría. Aquella vez se advirtió que esta no tenía un plan de riesgos.



- El Colegio de Arquitectos de La Libertad, en su momento, aseguró que la textura, el brillo, el color y la trama de la Plaza Mayor no es la que lucía antes de los trabajos. También cuestionó que los trazos en los pisos se hayan hecho con una cortadora y no manualmente.