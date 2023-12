La Contraloría General de la República acaba de revelar su informe sobre el estado de los Centros de Salud en nuestro país y el resultado es alarmante: 37% no tienen todos los servicios básicos.

El operativo ‘Salud en los Establecimientos del Primer Nivel de Atención’ mostró el preocupante estado de la infraestructura, equipamiento y asignación de recursos humanos en diversos nosocomios peruanos.

“Esto permitió determinar que el 43% no cuenta con resolución de categorización vigente para ser clasificado en base a su nivel de complejidad y a características funcionales”, se lee en dicho informe de auditoría.

Asimismo, la Contraloría señaló que se descubrió que “el 54% no publica el horario de entrega de citas de consulta externa, lo que genera el riesgo de limitar el derecho de acceso al servicio de salud por parte de la población”.

Además, lamentablemente, el 28% de ambulancias están inoperativas, el 24% no tiene área de triaje, el 19% no tiene un depósito adecuado para los productos farmacéuticos y, sobre todo, 37% no cuenta con todos los servicios básicos.

“Esta problemática y carencias fueron comunicadas por la Contraloría a los titulares del Minsa, Mintra, Mindef, Mininter y Minjus para que adopten las acciones urgentes que correspondan para garantizar un correcto funcionamiento de los establecimientos de salud a su cargo y así garantizar la adecuada atención de los pacientes que los visitan”, finalizó.





Distribución de centros de salud en el Perú:

Gobiernos regionales (87.2%)

Minsa (4.7%)

EsSalud (3.5%)

Ejército (1.6%)

Policía (0.8%)

Municipalidades (0.8%)

INPE (0.6%)

Marina (0.4%)

FAP (0.4%)





